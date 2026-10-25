Η κακοκαιρία έχει ήδη ξεκινήσει, με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες να εκδηλώνονται από τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα επεκτείνονται σταδιακά από τα βορειοδυτικά προς τη δυτική και την κεντρική Ελλάδα, ενώ βροχερό είναι το σκηνικό και στην Αττική. Οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν αρκετές περιοχές ακόμη και την Τετάρτη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν διαδοχικά η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Εύβοια και οι Σποράδες. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να επεκταθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η επιδείνωση του καιρού θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν κυρίως στην Πελοπόννησο και σε περιοχές του Αιγαίου.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις Κυκλάδες έως τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ βροχές αναμένονται και στην Αττική και την Εύβοια. Στην περιοχή της πρωτεύουσας, το βορειοανατολικό ρεύμα αναμένεται να ενισχυθεί, διατηρώντας το άστατο σκηνικό.

Την Τρίτη, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να εντοπίζονται στην ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Βροχές και σχετικά ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται και στην Κρήτη.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η περιορισμένη ορατότητα ενδέχεται να ευνοήσει τον σχηματισμό ομίχλης σε ορισμένες περιοχές.

Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Άστατος αναμένεται να παραμείνει ο καιρός και την Τετάρτη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας και ενισχυμένους βοριάδες.

Το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να κινηθεί προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των βόρειων ανέμων. Από την Τρίτη, η έντασή τους αναμένεται να φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ την Τετάρτη στο Αιγαίο ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η ενίσχυση των ανέμων θα συνοδευτεί από περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα δε θα έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις περιοχές, γι’ αυτό και η εξέλιξη της πρόγνωσης θα καθορίσει την ακριβέστερη εικόνα για τις μετακινήσεις και τις υπαίθριες εκδηλώσεις της εθνικής επετείου.

Σταδιακή αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από την Τετάρτη, αρχικά στη δυτική Ελλάδα και στις βόρειες περιοχές, έως και τη Θεσσαλία.

Από την Πέμπτη, η βελτίωση του καιρού αναμένεται να επεκταθεί, με την εξέλιξη των φαινομένων να εξαρτάται από την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού.

Ο καιρός σήμερα

Για σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια στη δυτική Ελλάδα. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ προς το βράδυ αναμένεται να επηρεάσουν τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη, τους 22 βαθμούς στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί, έντασης 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και βροχές, ενώ από το απόγευμα προβλέπονται καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.