Καιρός: Έρχεται ψυχρό Σαββατοκύριακο – Πού αναμένονται βροχές και χιόνι

Η πρόγνωση από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου

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Καιρος
Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Μετά τις έντονες βροχές των προηγούμενων ημερών αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού με βροχές, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και χιόνια στα ορεινά.  

Καιρός: Ουκρανικό ψύχος φέρνει βροχές και τα πρώτα χιόνια

H αλλαγή του καιρού έχει αρχίσει ήδη στη Βόρεια Ελλάδα, με βροχές και ψύχρα, ενώ το απόγευμα θα βρέχει από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, δεν αναμένεται τόση βροχή όση αυτή που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, στο επίκεντρο θα είναι πάλι η Εύβοια, όπου θα πέσει και το περισσότερο νερό, αλλά και οι Σποράδες.  

Αρκετές βροχές αναμένονται και στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, καθώς και στις Κυκλάδες, ενώ το Σάββατο θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη

Πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου

Ο καιρός για την Αττική 

Στην Αττική αναμένονται βροχές από τις επόμενες ώρες μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, οπότε ο καιρός θα βελτιωθεί.  

Όπως εξήγησε η Ματίνα Μπέρου, θα έχει ψύχρα, ιδιαίτερα τη νύχτα, με τη θερμοκρασία κάτω από τους 10 βαθμούς, γι’ αυτό δεν αποκλείεται να πέσουν οι νοφάδες στα ψηλά σημεία της Πάρνηθας. 

Ο καιρός στην Αττική την Παρασκευή 16/10

Καιρός: Πού θα σημειωθούν χαμηλές θερμοκρασίες 

Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και 9 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα.  

Το κρύο, όμως, θα είναι αισθητό το Σάββατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από το μηδέν. Έτσι, στα ορεινά, σε υψόμετρο άνω των 1.500 μέτρων, θα πέσει και λίγο χιόνι. 

Βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Κυριακή. 

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