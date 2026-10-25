Μαρία Αντωνά: «Δίπλα στο σύντροφό μου, εξέλιξα την υπομονή μου και ωρίμασα»

Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα

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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com & NDP
Γιώργος Λιάγκας: «Δεν καθόμαστε ποτέ μαζί στο αεροπλάνο με τη Μαρία, θέλουμε και οι δύο παράθυρο» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Αντωνά μίλησε για την προσωπική της εξέλιξη μέσα από τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.
  • Αναφέρθηκε στην αξία της υπομονής και της ωρίμανσης που έχει αποκτήσει δίπλα του.
  • Τόνισε τη σημασία της ειλικρίνειας και της ουσίας στις σχέσεις, απέναντι στην ψευδαίσθηση τελειότητας των social media.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας οργανώνει τις εξορμήσεις τους, προσφέροντας περιπέτεια και εμπιστοσύνη.
  • Η Μαρία βρίσκει καταφύγιο στην ουσιαστική επαφή με τους αγαπημένους της.

Η Μαρία Αντωνά μίλησε για την προσωπική της ζωή, καθώς και για το πώς έχει εξελιχθεί ως άνθρωπος μέσα από τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

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Παράλληλα, η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε ποιες αξίες θεωρεί εκείνη ως θεμέλιο για τη δημιουργία μιας υγιούς σχέσης και οικογένειας. Για το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να της πει ο σύντροφός της και να την κάνει να νιώσει όμορφα, έπειτα από μία κουραστική και απαιτητική ημέρα: «Να μου πει ότι με αγαπάει πολύ, να μη στεναχωριέμαι, ότι όλα θα πάνε καλά και πως ό,τι κι αν συμβεί, θα είναι εκεί. Με μία όμορφη κουβέντα όλη η πίεση της ημέρας εξαφανίζεται στο λεπτό», είπε η Μαρία Αντωνά στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Vita» και τη δημοσιογράφο, Βασιλίνα Ριστάνη

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «MEGA Non Stop», μίλησε και για το τι θεωρεί ως μεγαλύτερη πρόκληση για ένα ζευγάρι σήμερα, προκειμένου να κρατήσει τη σπίθα ζωντανή: «Το γεγονός ότι βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από μία ψευδαίσθηση τελειότητας στα social media μας αναγκάζει να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας και να αναζητήσουμε την ουσία, πέρα από την εξωτερική εμφάνιση. Προσωπικά, δεν θεωρώ ότι ο εντυπωσιασμός είναι το πραγματικό ζητούμενο. Οι υγιείς σχέσεις δεν θα έπρεπε να βασίζονται σε εφήμερα και επιφανειακά πράγματα.

Οφείλουμε να εμβαθύνουμε. Ας είμαστε ειλικρινείς, το πιο νέο και το πιο ωραίο πάντα θα υπάρχει εκεί έξω. Δεν μπορούμε να το ανταγωνιστούμε. Η ουσία και η ομορφιά βρίσκονται αλλού, στο να προστατεύεις τον άνθρωπό σου, να στηρίζει την επιλογή σου και να εξελίσσεσαι μαζί της στο χρόνο».

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Για το εάν ο Γιώργος Λιάγκας της βγάζει τον καλύτερό της εαυτό, η Μαρία Αντωνίου είπε χαρακτηριστικά ότι: «Συμφωνώ 100 %. Το έχω δει στην πράξη. Δίπλα στο σύντροφό μου, εξέλιξα την υπομονή μου και ωρίμασα. Πλέον δε μ’ αγγίζουν τα αρνητικά σχόλια και κοιτάζω μόνο τη δική μου εξέλιξη. Η σοφία του λειτούργησε ευεργετικά πάνω μου, μαθαίνοντάς με να αντιμετωπίζω τις καταστάσεις με άλλη ματιά».

Ενώ αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Λιάγκας είναι λάτρης της εξερεύνησης και είναι αυτός που οργανώνει κάθε τους εξόρμηση: «Έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που είναι λάτρης της εξερεύνησης, οπότε οι αποδράσεις μας έχουν συνήθως το στοιχείο της περιπέτειας.

Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό, καθώς εκείνος αναλαμβάνει όλη την προετοιμασία και εγώ απλώς ακολουθώ και απολαμβάνω την εμπειρία».

Τέλος, η γνωστή παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι το δικό της καταφύγιο το βρίσκει στην ουσιαστική επαφή με τα αγαπημένα της π΄ροσωπα: «Το καταφύγιο δεν είναι μέρος η κατάσταση. Είναι καθαρά συναίσθημα. Το βρίσκω στην ουσιαστική επαφή με τους αγαπημένους μου, στις τρυφερές στιγμές με τη φούσκα, στην αγκαλιά του συντρόφου μου».

Υπενθυμίζουμε ότι η σχέση του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά έγινε γνωστή την άνοιξη του 2024, με τις πρώτες κοινές τους εμφανίσεις να πυροδοτούν τις φήμες περί ειδυλλίου. Εκείνη την περίοδο αμφότεροι είχαν επιλέξει να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας τις κοινές δηλώσεις. 

Πλέον, το ζευγάρι εμφανίζεται πιο χαλαρό απέναντι στη δημοσιότητα, χωρίς να κρύβουν πλέον την κοινή τους πορεία. 

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ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
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