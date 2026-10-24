Aλυσίδα εστίασης: «Θα έρθει για έλεγχο η ΑΑΔΕ μετά το... καλοκαίρι»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξανόμενα στοιχεία για απάτη σε γνωστή αλυσίδα εστίασης, με γνώση των εμπλεκομένων για επικείμενους ελέγχους από την ΑΑΔΕ μετά το καλοκαίρι.
  • Ο ιδιοκτήτης φέρεται να δήλωσε ότι η ΑΑΔΕ θα ελέγξει από τον Σεπτέμβριο.
  • Κατά τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας, εντοπίστηκε κρυφό δωμάτιο με χρήματα και υπήρξε επίθεση με ρόπαλο κατά αστυνομικών.
  • Συλληφθέντες αντέτειναν ότι δεν είχαν επαφή με τις αρχές, ενώ οι έρευνες ήταν εξονυχιστικές.
  • Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, άλλοι επιχειρηματίες δήλωσαν ότι θα επωφεληθούν από την εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση απάτης σε γνωστή αλυσίδα εστίασης.

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από διαλόγους, εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φέρεται να γνώριζαν για επικείμενους ελέγχους από την ΑΑΔΕ αλλά μετά το... καλοκαίρι, λόγω φόρτου εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του Star, Παναγιώτη Μπούσιου, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστίασης φέρεται να λέει σε διάλογό του με ένα φερόμενο μέλος του κυκλώματος ότι «η ΑΑΔΕ θα έρθει για έλεγχο από τον Σεπτέμβρη».

Στις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας εντοπίστηκε κρυφό δωμάτιο με χρήματα, ενώ καταγράφηκε και περιστατικό επίθεσης με... ρόπαλο εναντίον αστυνομικών κατά τη διάρκεια κατ’ οίκον έρευνας. Λίγο αργότερα βέβαια, ο συγκεκριμενος άνδρας βρέθηκε με χειροπέδες και μεταξύ των άλλων κατηγοριών, βρέθηκε αντιμέτωπος και με την κατηγορία για αντίσταση κατά της αρχής.

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Οι εμπλεκόμενοι ήταν σίγουροι ότι σε καμία περίπτωση δε θα μπλεχτεί η αστυνομία στα πόδια τους. Όσα έγιναν όταν εισέβαλαν στα σπίτια τους οι άνδρες της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, είναι ενδεικτικά. Αποκαλυπτικές πληροφορίες έχει ο Παναγιώτης Μπούσιος.

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Αστυνομία, αστυνομία, πάρτε τηλέφωνο την αστυνομία, ποιοι είστε εσείς;

Αυτή ήταν η αντίδραση ενός εκ των συλληφθέντων όταν τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας μπήκαν στο σπίτι του, προκειμένου να κάνουν κατ’ οίκον έρευνα. Φυσικά οι αστυνομικοί δεν μπήκαν… χτυπώντας το κουδούνι της εξώπορτας.

Έτσι, άνθρωποι που δεν είχαν, μέχρι πρότινος καμία επαφή με τις διωκτικές αρχές, βρέθηκαν αντιμέτωποι με εξονυχιστικές έρευνες και είδαν τους χώρους του σπιτιού τους να γίνονται «φύλλο και φτερό».

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Σύμφωνα, εξάλλου, με πληροφορίες του Star, από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι οι αρχές κατάφεραν ένα τέτοιο «χτύπημα» στη μεγαλύτερη αλυσίδα διανομής πίτσας, στην Οικονομική Αστυνομία δέχθηκαν τηλεφωνήματα από επιχειρηματίες του χώρου, που έλεγαν ότι θα δουν τον τζίρο τους να αυξάνεται, καθώς δε θα υπάρχει πλέον αθέμιτος ανταγωνισμός.

 

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