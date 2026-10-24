Μια εντυπωσιακή συλλογή από 92 πολυτελή ρολόγια, μετρητά ύψους 1.175.990 ευρώ, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα εντοπίστηκαν σε κρυφό δωμάτιο της κατοικίας του ιδιοκτήτη αλυσίδας εστίασης στην Εκάλη, που εμπλέκεται σε αστυνομική έρευνα για υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν πολυτελή αντικείμενα μεγάλης αξίας, για τα οποία αναμένεται να γίνει εκτίμηση από ειδικό για κάθε αντικείμενο.

Αλυσίδα εστίασης: Η κρυφή πόρτα και τα 1.175.990 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από έρευνα των αρχών στο σπίτι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας εστίασης εντοπίστηκε κρυφή πόρτα πίσω από παπουτσοθήκη στο δωμάτιο, που χρησιμοποιούταν ως βεστιάριο.

Σε ειδική κρύπτη στο σπίτι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας εστίασης βρέθηκαν 1.175.990 ευρώ

Στο εσωτερικό εντοπίστηκαν ταξιδιωτικές τσάντες με δεσμίδες χαρτονομισμάτων, ενώ στις συσκευασίες αναγραφόταν το ποσό που περιείχε καθεμία.

Το συνολικό ποσό των μετρητών καταγράφηκε στα 1.175.990 ευρώ. Από την καταμέτρηση προέκυψαν 25.208 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ και 12.793 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Επιπλέον, βρέθηκαν 2.801 χαρτονομίσματα των 10 ευρώ, 814 χαρτονομίσματα των 5 ευρώ και ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ.

Αλυσίδα εστίασης: Τα 92 ρολόγια και τα κοσμήματα

Στη λίστα των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται συνολικά 92 ρολόγια χειρός, καθώς και χρυσά αγγλικά ρολόγια τσέπης. Πρόκειται για αντικείμενα πολυτελείας, των οποίων η αξία μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την κατασκευή, την κατάσταση, τη σπανιότητα και τη γνησιότητά τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πολυάριθμα πιστοποιητικά γνησιότητας και οι συσκευασίες που βρέθηκαν μαζί με τα ρολόγια. Σύμφωνα με την καταγραφή, εντοπίστηκαν έγγραφα που σχετίζονται με την αυθεντικότητα των αντικειμένων, καθώς και αποδείξεις επισκευής, ανταλλακτικά και υλικά συντήρησης.

Στην ίδια κρύπτη βρέθηκαν 92 πανάκριβα ρολόγια και άλλα πολυτελή αντικείμενα

Στα υπόλοιπα ευρήματα περιλαμβάνονται ένα διαμαντένιο κολιέ, ένα δαχτυλίδι και τρεις ροζ πέτρες. Στην ίδια καταγραφή αναφέρονται vintage αναπτήρες και άλλα πολυτελή αντικείμενα.

Αλυσίδα εστίασης: Το λογισμικό «κέρασμα» και η έρευνα για τη φοροδιαφυγή

Στο επίκεντρο της πολύκροτης αυτής υπόθεσης βρίσκεται η χρήση παράνομου λογισμικού με επιλογή «κέρασμα» ή «δωρεάν προσφορά». Μέσω αυτής της λειτουργίας, παραγγελίες που είχαν πληρωθεί από πελάτες φέρεται να καταχωρίζονταν με τρόπο που δεν αποτύπωνε την πραγματική πώληση.

Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026, μετά από ανώνυμη καταγγελία εργαζόμενης, και να επεκτάθηκε σε οικονομικά δεδομένα, ψηφιακά αρχεία και τραπεζικές συναλλαγές.

Στην έδρα της εταιρείας στα Βριλήσσια, εντοπίστηκαν ψηφιακά αρχεία σε USB stick, τα οποία άνοιγαν με συγκεκριμένο κωδικό. Σε αυτά φέρεται να καταγράφονταν οι πραγματικές πωλήσεις των καταστημάτων franchise για την περίοδο 2016-2026.

Παράλληλα, άλλο αρχείο φέρεται να περιείχε τόσο τον τζίρο που δηλωνόταν στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές όσο και τον πραγματικό τζίρο που προέκυπτε από τη χρήση του λογισμικού.

Η παράνομη δραστηριότητα της αλυσίδας εστίασης αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία πρώην εργαζομένου

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν επίσης εταιρικές και τραπεζικές συναλλαγές, μεταξύ των οποίων μεταφορά 1,5 εκατ. ευρώ που εμφανίζεται ως διανομή μερίσματος προς εταιρεία με έδρα την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστίασης φαίνεται επίσημα να κατέχει ποσοστό 0,01% στην ελληνική εταιρεία ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, πραγματικοί δικαιούχοι της οποίας όμως είναι ο ίδιος μαζί με έναν ακόμα συλληφθέντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις 4 Αυγούστου 2026 ο ιδιοκτήτης, ενημερώθηκε για μεταφορά ποσού 1.500.000 ευρώ, η οποία αφορούσε διανομή μερίσματος από τα έτη 2022, 2023 και 2024 από την ελληνική στην κυπριακή εταιρεία. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε μεταφορά ύψους 1.489.850 ευρώ, με τη διαφορά να αποδίδεται σε τραπεζικά έξοδα, από λογαριασμό της ελληνικής εταιρείας προς κυπριακό τραπεζικό λογαριασμό.

Στη συνέχεια ο ίδιος παρείχε τηλεφωνικά την απαιτούμενη έγκριση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής σε υπάλληλο της τράπεζας στην Κύπρο. Από τις σχετικές τραπεζικές κινήσεις προκύπτει ότι στις 12 Αυγούστου 2026 ποσό 1.340.485 ευρώ μεταφέρθηκε από τον κυπριακό λογαριασμό σε άλλο λογαριασμό, με δικαιούχους τον ίδιο και τη σύζυγό του. Το ποσό αυτό, αντιστοιχούσε στο 90% του συνολικού μερίσματος.

Με ειδικό λογισμικό η αλυσίδα εστίασης απέκρυβε εκατομμύρια ευρώ από το κράτος

Αλυσίδα εστίασης: Το ενδιαφέρον για εξαγορά και η επόμενη ημέρα για τους εργαζομένους

Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέλλον της αλυσίδας εστίασης και των χιλιάδων ανθρώπων που εργάζονται σε αυτή.

Σύμφωνα πληροφορίες, μεγάλη εταιρεία του κλάδου εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει την επιχείρηση. Στόχος μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν να διασφαλιστεί η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και να περιοριστεί ο κίνδυνος για τις θέσεις εργασίας.

Οι πρώτες συζητήσεις φέρεται να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση ή οριστική συμφωνία.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους περισσότερους από 2.500 εργαζομένους της αλυσίδας εστίασης. Πρόκειται για ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα.

Ένα ενδεχόμενο επιχειρηματικό σχέδιο διάσωσης θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της λειτουργίας των καταστημάτων και των θέσεων εργασίας. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, δεν είναι σαφές ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει μια συμφωνία.

Το κρίσιμο ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί εάν θα υπάρξει επενδυτής που θα αναλάβει την επιχείρηση, με ποιους όρους και με ποιες εγγυήσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητας.