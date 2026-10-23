Αλυσίδα εστίασης: Βρήκαν τα «διπλά» βιβλία με ένα... κλικ στον υπολογιστή

Οι «αόρατες» παραγγελίες γέμιζαν την τσέπη του ιδιοκτήτη

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR / Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Αλυσίδα Εστίασης: Βρήκαν Τα «Διπλά» Βιβλία Με Ευκολία
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανώνυμη καταγγελία οδήγησε σε έρευνα για γνωστή αλυσίδα εστίασης.
  • Αστυνομικός ανακάλυψε διπλά ηλεκτρονικά βιβλία με μια απλή αναζήτηση στον υπολογιστή της εταιρείας.
  • Τα βιβλία χρονολογούνται από το 2016 και δεν απαιτούσαν κωδικούς πρόσβασης.
  • Η απάτη περιλάμβανε επιστροφή 20% στο κύκλωμα χωρίς έκδοση αποδείξεων.
  • Η Οικονομική Αστυνομία κατέγραψε τη διαδικασία σε βίντεο για τον ανακριτή.

Το «κουβάρι» της υπόθεσης με τη γνωστή αλυσίδα εστίασης άρχισε να ξετυλίγεται από μια ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα που εποπτεύει το «ελληνικό FBI». Σύμφωνα, όμως, με καλά πληροφορημένες πηγές, το πρόσωπο που έκανε την καταγγελία δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε απευθυνθεί στις αρχές του κράτους, αλλά κανείς δεν του είχε δώσει σημασία.

Στο «μάτι» της εφορίας οι προσφορές τύπου «1+1»

Πώς ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης;

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, μια αστυνομικός πληκτρολόγησε σε υπολογιστή στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι τη λέξη «αρχεία» και αμέσως εμφανίστηκαν δύο φάκελοι που έγραφαν «μαύρα» ή «λευκά». Ήταν τα «διπλά» ηλεκτρονικά βιβλία από το... 2016 και για να τα δει κανείς δεν χρειαζόταν ούτε καν κωδικούς. Έτσι ξετυλίχθηκε και ο τρόπος της απάτης.

Στο φως το παράνομο λογισμικό της γνωστής αλυσίδας:Πώς γινόταν το «κέρασμα»

Όταν γινόταν η παραγγελία, η συμφωνία ήταν να επιστρέφεται στο κύκλωμα το 20%. Δεν έκοβαν απόδειξη και ο πελάτης είχε «προσφορά», όπως αναγραφόταν χαρακτηριστικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δηλαδή, η παραγγελία ήταν αόρατη, με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να έχει εισπράξει το 13% του ΦΠΑ της εστίασης από την παραγγελία, χωρίς όμως να τον αποδίδει. Όλη αυτή τη διαδικασία τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας την κατέγραψαν σε βίντεο για να γίνει κατανοητή και στον ανακριτή.


 

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