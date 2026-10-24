Μονή Σινά: Οι 4 βασικοί άξονες και το παρασκήνιο της ιστορικής συμφωνίας

Πώς φθάσαμε στην ιστορική συμφωνία μεταξύ Μονής - αιγυπτιακού Δημοσίου

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Σε μια ιστορική μέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, το αιγυπτιακό κράτος και η Σιναϊτική Αδελφότητα κατέληξαν σε συμφωνία για την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά, δίνοντας έτσι τέλος στις δικαστικές εκκρεμότητες που απειλούσαν την ίδια την υπόσταση της Μονής. Την πολύ σημαντική αυτή συμφωνία χαιρέτησαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου.

Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών θα υπογράψει συμφωνία με την Αίγυπτο

Ιστορική συμφωνία για τη Μονή Σινά με την υποστήριξη Ορθόδοξων Εκκλησιών

Ο φάρος της Ορθοδοξίας θα παραμείνει αναμμένος για πάντα. Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με την ιστορική συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου, την οποία αποδέχθηκε να υπογράψει ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Συμεών, έχοντας εξασφαλίσει και την ομόφωνη υποστήριξη Ορθόδοξων Εκκλησιών.

«Η εξέλιξη αυτή δίδει, βεβαίως, στη Σιναϊτική Αδελφότητα και εις εμέ προσωπικώς τον επιστηριγμό να προχωρήσουμε στην υπογραφή της Συμφωνίας στο εγγύς μέλλον, μόλις η κατάσταση της υγείας μου το επιτρέψει», ανέφερε σε δήλωσή του ο  Αρχιεπίσκοπος Σινά Συμεών.

Ιστορική συμφωνία για τη Μονή Σινά με την υποστήριξη Ορθόδοξων Εκκλησιών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τηλεφωνικά τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών εκ μέρους όλων των Ελλήνων για την πολύ σημαντική αυτή συμφωνία.

Ιστορική συμφωνία για τη Μονή Σινά με την υποστήριξη Ορθόδοξων Εκκλησιών

Οι τέσσερις βασικοί άξονες της Συμφωνίας

Η συμφωνία στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες, όπως τους ανέλυσε ο Κώστας Συμεωνίδης στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.

Πρώτον, ότι η Μονή Σινά αναγνωρίζεται ως το αρχαιότερο εν λειτουργία μοναστήρι και γι’ αυτό η Αίγυπτος υποχρεούται να το προστατεύει.

Ιστορική συμφωνία για τη Μονή Σινά με την υποστήριξη Ορθόδοξων Εκκλησιών

Δεύτερον, ότι για τα εκκλησιαστικά ακίνητα της Μονής προβλέπεται η δωρεάν νομή και κατοχή τους για πάντα, ενώ για τα μη εκκλησιαστικά ακίνητα προβλέπεται η παραχώρηση χρήσης και κατοχής σύμφωνα με την αιγυπτιακή νομοθεσία.

Τρίτον, η Ιερά Μονή οφείλει να σέβεται την αιγυπτιακή νομοθεσία και τις αποφάσεις των δικαστηρίων και, τέταρτον, οι αιγυπτιακές αρχές και η Ιερά Μονή αποσύρουν τις αιτήσεις ακύρωσης από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και δεσμεύονται να λύνουν τις διαφορές τους μετά από διάλογο.

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Γεραπετρίτης: «Η συμφωνία εξασφαλίζει τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής»

«Μετά από 1.500 χρόνια που το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε έωλο και αρρύθμιστο, η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Υπουργός Εξωτερικών Αιγύπτου: «Το Κάιρο δεσμεύεται αιώνια για τη διατήρηση της Μονής Σινά»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Δρ Badr Abdel-Aty, ανέφερε:

«Επιβεβαιώνουμε την ακλόνητη και αιώνια δέσμευση της Αιγύπτου για τη διατήρηση της Μονής της Αγίας Αικατερίνης και τη μη υποβάθμιση του πνευματικού και θρησκευτικού της καθεστώτος, τονίζοντας τη μοναδική ιστορική αξία της Μονής, η οποία ενσαρκώνει τις αξίες της ανοχής, της αδελφοσύνης και της συνύπαρξης μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών».

Το παρασκήνιο για το πώς φθάσαμε στην ιστορική συμφωνία για τη Μονή Σινά

Το παρασκήνιο για το πώς φθάσαμε στην ιστορική συμφωνία για τη Μονή Σινά

Πώς, όμως, φτάσαμε σ’ αυτήν την επιτυχία; Ο δρόμος δεν ήταν εύκολος.

Στο παρασκήνιο, οι διαβουλεύσεις κι οι επαφές είχαν πάρει «φωτιά». Αποκλειστικές πληροφορίες έχει η διπλωματική συντάκτρια του Star, Κατερίνα Τσαμούρη.

Το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια επιτυγχάνεται νομική κατοχύρωση του θρησκευτικού και λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής, πριν από λίγους μήνες θα φάνταζε ανέφικτο. Κι όμως, συνέβη.

Η αφετηρία ήταν εξαιρετικά δυσμενής. Οι δικαστικές αποφάσεις αναγνώριζαν την ιδιοκτησία του αιγυπτιακού Δημοσίου επί των ακινήτων, ενώ η πρωτόδικη απόφαση προέβλεπε ακόμη και αποβολή των μοναχών. Το κυριότερο: δεν υπήρχε καμία νομική εγγύηση ότι η Μονή θα παρέμενε ελληνορθόδοξο μοναστήρι και δε θα μετατρεπόταν κάποτε σε μουσείο.

Η ελληνική διπλωματία πήρε την κατάσταση στα χέρια της. Διαμεσολάβησε μεταξύ Μονής και αιγυπτιακών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ. Γεραπετρίτης μίλησε, αμέτρητες φορές με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Μίλησε επίσης τόσο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, όσο και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Το εγχείρημα έκανε ακόμα πιο δύσκολη η εσωτερική κρίση στη Μονή. Με συντονισμένες κινήσεις, όμως, αποκαταστάθηκε η εκκλησιαστική τάξη και διαμορφώθηκε, σε συνεργασία με την Αίγυπτο, η τελική συμφωνία.

Διπλωματικοί κύκλοι ανέφεραν στο Star ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι η οριστική διασφάλιση του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής.

«Πήραμε αυτό που θέλαμε: η Αίγυπτος αναλαμβάνει για πρώτη φορά νομικά δεσμευτική υποχρέωση να προστατεύει εσαεί τον μοναστικό τρόπο ζωής, τη θρησκευτική ταυτότητα και τη λειτουργία της Μονής. Παράλληλα, φυσικά κατοχυρώνεται η αποκλειστική και δωρεάν χρήση των θρησκευτικών χώρων από τους μοναχούς», κατέληξε η δυπλωματική συντάκτρια του Star.

 

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