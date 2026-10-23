Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ

Απεργιακές κινητοποιήσεις σε πάνω από 100 λιμάνια διεθνώς

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απεργία στις 30 Οκτωβρίου από λιμενεργάτες σε πάνω από 100 λιμάνια διεθνώς.
  • Η ΑΔΕΔΥ συμμετέχει με τετράωρη στάση εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους.
  • Στάσεις εργασίας θα γίνουν σε Αττική, Αχαΐα και Θεσπρωτία με προγραμματισμένες συγκεντρώσεις.
  • Η κινητοποίηση στηρίζει τον αγώνα των λιμενεργατών και καλεί σε συμμετοχή.
  • Συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε Πειραιά, Πάτρα και Ηγουμενίτσα.

Σε απεργία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου προχωρούν οι λιμενεργάτες σε περισσότερα από 100 λιμάνια διεθνώς. Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει με τετράωρη στάση εργασίας.  

«Στηρίζουμε τη “Διεθνή” απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών σε περισσότερα από 100 λιμάνια, την Παρασκευή 30/10. Συμμετέχουμε με 4ωρη στάση εργασίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν για τον πόλεμο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.  

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι εκπαιδευτικοί θα σταθούν στο πλευρό τους, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα. 

Η κινητοποίηση αφορά λιμάνια σε δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Τουρκία, η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Δανία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Ινδία και οι ΗΠΑ. 

Απεργία 30/10: Οι ώρες της στάσης εργασίας της ΑΔΕΔΥ 

Οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε τρεις περιοχές, με διαφορετικό ωράριο: 

Αττική: Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 08:00 έως τις 12:00. Συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. 

Αχαΐα: Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τις 08:00 έως τις 12:00, με σημείο συνάντησης το λιμάνι της Πάτρας στις 10:00. 

Θεσπρωτία: Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα ολοκληρωθεί με τη λήξη της βάρδιας. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 11:30, στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού της Ηγουμενίτσας. 

Απεργία 30/10: Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για τη στάση εργασίας

“Στηρίζουμε τη «Διεθνή» απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών σε περισσότερα από 100 λιμάνια Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 

Συμμετέχουμε με 4ωρη Στάση Εργασίας 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν για τον πόλεμο 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει με τη συμμετοχή της, κηρύσσοντας 4ωρη Στάση Εργασίας (τις ώρες που παρατίθενται παρακάτω), την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, για τους εργαζόμενους των νομών Αττικής, Αχαΐας και Θεσπρωτίας, την απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών που θα γίνει την ημέρα αυτή, σε πάνω από 100 λιμάνια, στην Ελλάδα, την Γαλλία, την Τουρκία, την Ιταλία, την Ινδία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο, το Μαρόκο, το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία, το Μεξικό, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Σουηδία, τις ΗΠΑ 

Ο αγώνας των λιμενεργατών, είναι αγώνας όλων των εργαζομένων. Με τους εργαζόμενους άλλων χωρών, μάς ενώνουν τα ίδια συμφέροντα. Απεργούμε μαζί, την ώρα που οι κυβερνήσεις, μάς θέλουν αντίπαλους. Οι ιμπεριαλιστές δεν είναι παντοδύναμοι, οι λαοί έχουν τη δύναμη να νικήσουν. 

Απευθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής στην στάση εργασίας και τις κατά τόπους συγκεντρώσεις : 

Για την Αττική: Στάση Εργασίας από ώρα 8:00πμ έως 12:00 και συγκέντρωση στον Πειραιά, ώρα 10:00πμ στην πλατεία του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά. 

Για την Αχαΐα : Στάση Εργασίας από ώρα 8:00πμ έως 12:00 και συγκέντρωση στο λιμάνι της Πάτρας, ώρα 10:00πμ. 

Για τη Θεσπρωτία: Στάση Εργασίας από ώρα 11:00πμ έως τη λήξη της βάρδιας και συγκέντρωση στις 11:30πμ στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού της Ηγουμενίτσας. 

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