Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται από τα δυτικά, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Δευτέρα και η Τρίτη αναμένεται να είναι οι πιο δύσκολες ημέρες, με αυξημένο κίνδυνο για έντονα φαινόμενα κυρίως στην κεντρική, ανατολική και νότια Ελλάδα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, το κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί από την περιοχή της Αδριατικής προς το Ιόνιο και στη συνέχεια ανατολικότερα και νοτιότερα. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν προς τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται πιο έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε περιοχές όπως:

η Αττική

η Εύβοια

η Πελοπόννησος

η κεντρική και ανατολική Στερεά

τα νοτιότερα τμήματα της Θεσσαλίας

οι Κυκλάδες

η Κρήτη

τα Δωδεκάνησα

το ανατολικό Αιγαίο

Τα φαινόμενα ενδέχεται να δώσουν μεγάλο όγκο νερού, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών προβλημάτων.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, η κακοκαιρία θα περιοριστεί στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα και θα εξασθενήσει.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Για σήμερα, Παρασκευή, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ζεστός για την εποχή, με αυξημένη υγρασία και τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται λίγες βροχές, ενώ στα βορειοανατολικά δεν αποκλείονται πρόσκαιρες καταιγίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις πρωινές ώρες, καθώς η αυξημένη υγρασία ευνοεί τον σχηματισμό ομιχλών.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους και βορειοδυτικούς, με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις, κυρίως στα νότια θαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν αποκλείονται διάσπαρτες, ασθενείς βροχές, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και πρόσκαιρα μέτριοι. Το πρωί υπάρχει πιθανότητα τοπικής ομίχλης.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν επίσης λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.