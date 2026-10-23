Αργύρης Αγγέλου: «Δε με έχει αξιώσει ο Θεός να έχω σχέση 20 χρόνια»

«Είμαι σε μια κομβική φάση», εξομολογήθηκε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αργύρης Αγγέλου μίλησε για τη σχέση του με το θέατρο και τη σημασία του στη ζωή του.
  • Δηλώνει ότι είναι σε δημιουργική φάση και δεν μπορεί να σταματήσει να κάνει θέατρο.
  • Αναφέρει τη συμβουλή της Κάτιας Δανδουλάκη για τη συνεχή ενεργοποίηση της εσωτερικής του μηχανής.
  • Εξομολογείται ότι δεν έχει βιώσει μακροχρόνια σχέση 20 ετών, αλλά έχει κάνει σχέσεις 7-8 ετών.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα ήταν το βράδυ της Πέμπτης (22/10) ο Αργύρης Αγγέλου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για το ιδιαίτερο δέσιμό του με το θέατρο, τη μελαγχολική πλευρά του χαρακτήρα του, την προσωπική του ζωή, αλλά και τις θυσίες των γονιών του για να μεγαλώσουν τα πέντε παιδιά τους.

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«Είμαι σε μια πολύ καλή και δημιουργική φάση, και σε αυτό ευθύνεται το ότι κάνω πράγματα που μου αρέσουν και με γεμίζουν πολύ. Εξακολουθώ να κάνω θέατρο σταθερά, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ό,τι κι αν κάνω γύρω γύρω, πάντα θεωρούσα ότι η βασική μου δουλειά είναι το θέατρο», ανέφερε αρχικά ο Αργύρης Αγγέλου.

«Δεν έχει περάσει σεζόν που να μην κάνω θέατρο. Δεν μπορώ να μην κάνω. Μπορεί να κάνω εφτακόσια άλλα πράγματα, αλλά αν δεν κάνω θέατρο, αισθάνομαι ότι δεν δουλεύω. Έχει τύχει να κάνω παράσταση ακόμα κι αν η πρόταση δεν με ενθουσίαζε, μόνο και μόνο για να κινείται η εσωτερική μου μηχανή. Αισθάνομαι ότι αν σταματήσω, θα με πάρει από κάτω. Και δεν θέλω να με πάρει από κάτω», συμπλήρωσε.

«Μου το είχε πει η Κάτια Δανδουλάκη αυτό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί την Κάτια την αγαπάω, τη λατρεύω και τη θαυμάζω απεριόριστα. “Αργυράκο μου, η μηχανή να μην ξεχάσεις ποτέ ότι πρέπει συνέχεια να κινείται”. Η μηχανή πρέπει να κινείται — όπως το μεταφράζει ο καθένας αυτό. Είτε με το ότι μια δουλειά φέρνει την άλλη, που είναι μεγάλη αλήθεια, είτε με την εσωτερική ενεργοποίηση, το να είσαι συνέχεια σε μια εγρήγορση για να νιώθεις δημιουργικός και χρήσιμος», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Reunion «Στο Παρά Πέντε»: Εξομολογήσεις και η σπόντα της Μακρυπούλια

Τέλος, ο γνωστός ηθοποιός, που αγαπήθηκε ευρέως ως «Φώτης» στη δημοφιλή σειρά «Στο παρά πέντε», προχώρησε σε μια ειλικρινή εξομολόγηση για τα προσωπικά του: «Με ρωτάς σε μια πολύ κομβική φάση της ζωής μου. Κοίταξε, δεν έχω ευτυχήσει να φτάσω σε τέτοιου είδους δίλημμα. Έχει τύχει να κάνω μακροχρόνιες σχέσεις στη ζωή μου - μία μεγάλη έχω κάνει, τύπου εφτά με οχτώ χρόνια. Δεν με έχει αξιώσει ο Θεός μέχρι τώρα να είμαι σε μια σχέση είκοσι χρόνια για να σου πω πώς αντιμετωπίζεται αυτό».

 

 

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