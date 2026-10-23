Σάλος με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ: Ερευνάται για παιδική πορνογραφία!

Βρέθηκαν εκατοντάδες αρχεία στο σπίτι του - Ο γιος του έκανε την καταγγελία

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Πηγή: The Sun / Φωτογραφία αρχείου AP (Matt Dunham)
Ο Πατέρας Της Μέγκαν Μαρκλ Ερευνάται Για Παιδική Πορνογραφία
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μάρκλ, ερευνάται για παιδική πορνογραφία μετά την καταγγελία του γιου του, Τόμας Μάρκλ ο νεότερος.
  • Στο σπίτι του 82χρονου βρέθηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας, συμπεριλαμβανομένων βίντεο και φωτογραφιών κοριτσιών.
  • Ο γιος του κατήγγειλε τον πατέρα του στις αρχές και σταμάτησε να τον υποστηρίζει.
  • Το FBI και οι αρχές στις Φιλιππίνες έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.
  • Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πατέρας της είναι αποξενωμένοι από το 2018, πριν τον γάμο της.

Σάλος έχει ξεσπάσει με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μάρκλ, στο σπίτι του οποίου φέρεται να εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, την καταγγελία στις Αρχές φέρεται να έκανε ο γιος του, Τόμας Μαρκλ ο νεότερος, ο οποίος υποστηρίζει ότι εντόπισε το επίμαχο υλικό στο σπίτι του πατέρα του στις Φιλιππίνες. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το υλικό βρέθηκε σε τέσσερα μεγάλα κουτιά στην κατοικία του 82χρονου, στην πόλη Σεμπού, και περιλάμβανε, όπως αναφέρεται, «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες εικόνες παιδικής πορνογραφίας». 

 

 

Ο 60χρονος αδερφός της Μέγκαν Μαρκλ, όπως φέρεται να υποστήριξε, εντόπισε βίντεο στα οποία εμφανίζονταν κορίτσια ηλικίας έως 10 ή 11 ετών σε σεξουαλικές πράξεις, καθώς και ένα βίντεο διάρκειας 15 λεπτών με γυμνά κορίτσια, αποθηκευμένο στο παλιό κινητό τηλέφωνο του πατέρα του. Όπως ισχυρίστηκε, βρήκε επίσης τρεις φωτογραφίες γυμνών κοριτσιών, μία από τις οποίες φαινόταν να έχει τραβηχτεί στην πρώην κατοικία του πατέρα του στο Ροσαρίτο του Μεξικού. 

«Νιώθω αηδιασμένος»: Η καταγγελία του αδερφού που ξεκίνησε την έρευνα των Αρχών 

Όπως δήλωσε στη The Sun, ο Τόμας Μαρκλ ο νεότερος κατήγγειλε τον πατέρα του στην αστυνομία, ενώ στις 10 Ιουλίου φέρεται να ενημέρωσε επίσης τη γραμμή καταγγελιών του FBI, το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά των ΗΠΑ, καθώς και την αστυνομία της Πενσιλβάνια, όπου διέμενε προηγουμένως ο 82χρονος. 

«Όταν βρήκα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου», ανέφερε, προσθέτοντας μετά από αυτό σταματά να τον φροντίσει και να τον στηρίζει, όπως έκανε τα τελευταία χρόνια. 

 

 

Ο ίδιος δήλωσε ακόμη ότι δε θα επικοινωνήσει ξανά με τον πατέρα του, εκτός εάν κληθεί να καταθέσει εναντίον του. «Αυτή η ανακάλυψη με έκανε να αισθανθώ προδομένος, θυμωμένος και αηδιασμένος», είπε στη Sun, ενώ υποστήριξε ότι αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα και την παρανομία του υλικού. 

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, το FBI επιβεβαίωσε την παραλαβή της ένορκης κατάθεσης του Τόμας Μαρκλ του νεότερου και αναμένεται να διεξαγάγει δική του έρευνα. Πηγή που φέρεται να γνωρίζει την υπόθεση ανέφερε στο ίδιο μέσο ότι πράκτορας του FBI έχει ήδη ζητήσει τα στοιχεία επικοινωνίας των ερευνητών που χειρίζονται την υπόθεση στις Φιλιππίνες. 

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Διαυπηρεσιακό Συμβούλιο κατά της Εμπορίας Ανθρώπων των Φιλιππίνων συγκρότησε ειδική ομάδα εργασίας, υπό την ευθύνη του Κέντρου Προστασίας Γυναικών και Παιδιών. 

Η τεταμένη σχέση της Μέγκαν Μαρκλ με τον πατέρα της 

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πατέρας της δεν έχουν επαφές από πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, τον Μάιο του 2018. 

Ο Τόμας Μαρκλ επρόκειτο να συνοδεύσει την κόρη του στον γάμο, ωστόσο δεν παρέστη τελικά στην τελετή, έπειτα από τη διαμάχη που προκλήθηκε σχετικά με σκηνοθετημένες φωτογραφίες παπαράτσι και λόγω αναφερόμενων προβλημάτων υγείας. Τη θέση του πήρε ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας, Κάρολος. 

Έκτοτε, πατέρας και κόρη παραμένουν αποξενωμένοι. Ο Τόμας Μαρκλ αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, προβλήματα υγείας, ενώ το 2022 είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. 

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ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ
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ΤΟΜΑΣ ΜΑΡΚΛ
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ
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