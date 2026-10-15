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Καιρος
Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα από την Ματίνα Μπέρου - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Μικρή ανάπαυλα θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, Πέμπτη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που έφερε ισχυρές βροχές και καταιγίδες απομακρύνεται σταδιακά προς την Ανατολική Μεσόγειο. Η βελτίωση, ωστόσο, θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από την Παρασκευή νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα φέρει βροχοπτώσεις, τοπικές καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο του Star, η μετεωρολόγος του σταθμού, Ματίνα Μπέρου, από την Παρασκευή έρχονται και πάλι βροχές που θα συνεχιστούν και το Σάββατο. Μάλιστα αναμένεται αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα και βροχές σε όλη τη χώρα. 

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου από την άλλη, η ψυχρή εισβολή αναμένεται να ευνοήσει χιονοπτώσεις όχι μόνο στις υψηλότερες κορυφές των βουνών, αλλά και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. 

Καιρός την Πέμπτη: Πού θα επιμείνουν οι βροχές

Σήμερα, Πέμπτη, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα απομακρύνεται από τη χώρα.

Στην Εύβοια, καθώς και στη νότια και νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα, η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές, οι οποίες αναμένεται να εξασθενήσουν και να σταματήσουν σχετικά γρήγορα. Διαφορετική θα είναι η εικόνα στη βόρεια Κρήτη, όπου οι βροχοπτώσεις προβλέπεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται σταδιακή βελτίωση, ενώ οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή, περίπου 1 με 2 βαθμούς Κελσίου κάτω από τις κανονικές τιμές για τον Οκτώβριο.

Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Παρασκευή και το Σάββατο

Η πρόσκαιρη βελτίωση δε θα διαρκέσει πολύ. Την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να κινηθεί από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη προς την περιοχή μας, αλλάζοντας ξανά το σκηνικό του καιρού.

Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο θα είναι η ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο, όπου αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η έντασή τους θα φτάνει τα 5 με 7 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, ενισχύοντας την αίσθηση του κρύου, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα συνδυαστούν οι βροχοπτώσεις με τους ισχυρούς ανέμους.

Καιρός: Πού αναμένονται χιόνια

Η νέα μεταβολή του καιρού φέρνει περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει συνθήκες για χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Όπως σημειώνει ο κ. Ζιακόπουλος, τα χιόνια ενδέχεται να μην περιοριστούν στις υψηλότερες βουνοκορφές, αλλά να εμφανιστούν και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα.

Η νέα πτώση της θερμοκρασίας σηματοδοτεί ένα πιο ψυχρό διάστημα στα μέσα Οκτωβρίου, με το σκηνικό να αποκτά εντονότερα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

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