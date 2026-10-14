Σφοδρή κακοκαιρία «σαρώνει» τις τελευταίες ώρες την Κωνσταντινούπολη, με τις πλημμύρες να παραλύουν ολόκληρες γειτονιές. Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του, την ώρα που η πόλη μετρά τις πληγές της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, ο 14χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε σημείο με συγκεντρωμένο νερό στο πάρκο Çukurbostan, στην περιοχή Balat. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Για τις συνθήκες του περιστατικού έχει ξεκινήσει έρευνα. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για ακόμη τρία πιθανά θύματα ηλεκτροπληξίας, χωρίς οι πληροφορίες να έχουν προς το παρόν επιβεβαιωθεί.

İstanbul Sarıyer Ayazağa mahallesi korkunç görüntüler.. #yağmur https://t.co/zeCuRDGX4Q — Zeki Bahçe (@zekibahce) October 14, 2026

Κωνσταντινούπολη: Πλημμύρισαν σταθμοί του Μετρό και δρόμοι

Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε ορμητικά ρεύματα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Σταθμοί του Μετρό στο Εσενλέρ, το Ζιντσιρλίκουγιου και το Τοπ Καπί πλημμύρισαν, όπως και υπόγειες διαβάσεις.

Στο Σαριγιέ, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, νερά κατέκλυσαν το υπόγειο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην περιοχή Ayazağa, όπου λεωφορείο με επιβάτες παρασύρθηκε από τα νερά, με τους επιβαίνοντες να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

🇹🇷 Terrifying! Istanbul is literally underwater after a heavy downpour Passengers were trapped inside a bus and are trying to escape the rising floodwaters by climbing onto the seats. — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν σε πολλές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης. Στο Σουλτανγκαζή πλημμύρισαν δρόμοι και στενά, ενώ στο Kağıthane υπερχείλισε ρέμα, με αποτέλεσμα να καλυφθεί από νερά πλατεία της περιοχής. Εκεί χρειάστηκε επίσης να απομακρυνθούν φοιτητές που είχαν εγκλωβιστεί.

Turkey: Heavy rain has flooded parts of Istanbul since Tuesday evening, with nearly 100 millimetres falling in 12 hours. Underpasses, tunnels, homes and a hospital in Sarıyer have flooded, and a school wall collapsed in Sultangazi. More rain is due until Thursday afternoon. https://t.co/gswl4ljOcX — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 14, 2026

Κωνσταντινούπολη: Έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων – Κινητοποιήθηκαν χιλιάδες εργαζόμενοι

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμείνουν στα σπίτια τους, εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη.

Παράλληλα, συνέστησε στους κατοίκους υπόγειων διαμερισμάτων να μετακινηθούν σε ασφαλέστερους χώρους, μακριά από ρέματα, υπόγειες διαβάσεις και περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες.

🚨‼️🚨 Yet again. Over and over again. It’s going to get much worse. Much much worse. Coming to a town to you soon. Maybe even yours. 📍 Sarıyer, Istanbul in Turkey tonight https://t.co/TL5abz2dJc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 14, 2026

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, το Γραφείο του Κυβερνήτη ανακοίνωσε την αναστολή των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία της Κωνσταντινούπολης την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.