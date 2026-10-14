Η κακοκαιρία «σαρώνει» την Κωνσταντινούπολη - Νεκρός ένας 14χρονος

Πλημμύρισαν σταθμοί του Μετρό και δρόμοι

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Πηγή: Φωτογραφία AP (Egecan Ozguner)
Σφοδρές πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.
  • Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πλημμυρισμένο πάρκο, ενώ υπάρχουν αναφορές για τρία ακόμη πιθανά θύματα.
  • Πλημμύρισαν σταθμοί του Μετρό και δρόμοι, με εγκλωβισμένα αυτοκίνητα και επιβάτες σε λεωφορείο στην περιοχή Ayazağa.
  • Ο κυβερνήτης κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να μετακινηθούν σε ασφαλέστερους χώρους.
  • Αναστάλθηκαν τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία της Κωνσταντινούπολης λόγω των καιρικών συνθηκών.

Σφοδρή κακοκαιρία «σαρώνει» τις τελευταίες ώρες την Κωνσταντινούπολη, με τις πλημμύρες να παραλύουν ολόκληρες γειτονιές. Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του, την ώρα που η πόλη μετρά τις πληγές της.  

Βίντεο: Ορμητικά νερά από πλημμύρα παρασύρουν γυναίκα στην Τουρκία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, ο 14χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε σημείο με συγκεντρωμένο νερό στο πάρκο Çukurbostan, στην περιοχή Balat. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. 

Για τις συνθήκες του περιστατικού έχει ξεκινήσει έρευνα. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για ακόμη τρία πιθανά θύματα ηλεκτροπληξίας, χωρίς οι πληροφορίες να έχουν προς το παρόν επιβεβαιωθεί. 

 

 

Κωνσταντινούπολη: Πλημμύρισαν σταθμοί του Μετρό και δρόμοι 

Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε ορμητικά ρεύματα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Σταθμοί του Μετρό στο Εσενλέρ, το Ζιντσιρλίκουγιου και το Τοπ Καπί πλημμύρισαν, όπως και υπόγειες διαβάσεις. 

Στο Σαριγιέ, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, νερά κατέκλυσαν το υπόγειο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. 

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην περιοχή Ayazağa, όπου λεωφορείο με επιβάτες παρασύρθηκε από τα νερά, με τους επιβαίνοντες να παραμένουν εγκλωβισμένοι.  

 

 

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν σε πολλές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης. Στο Σουλτανγκαζή πλημμύρισαν δρόμοι και στενά, ενώ στο Kağıthane υπερχείλισε ρέμα, με αποτέλεσμα να καλυφθεί από νερά πλατεία της περιοχής. Εκεί χρειάστηκε επίσης να απομακρυνθούν φοιτητές που είχαν εγκλωβιστεί. 

 

 

Κωνσταντινούπολη: Έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων – Κινητοποιήθηκαν χιλιάδες εργαζόμενοι 

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμείνουν στα σπίτια τους, εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη.  

Παράλληλα, συνέστησε στους κατοίκους υπόγειων διαμερισμάτων να μετακινηθούν σε ασφαλέστερους χώρους, μακριά από ρέματα, υπόγειες διαβάσεις και περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες. 

 

 

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, το Γραφείο του Κυβερνήτη ανακοίνωσε την αναστολή των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία της Κωνσταντινούπολης την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. 

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