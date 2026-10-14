Η κακοκαιρία που πλήττει την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και στη γειτονική Τουρκία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους και λεωφόρους σε ορμητικούς χειμάρρους, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για πεζούς και οδηγούς.

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή Εσένγιουρτ, στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μια γυναίκα βρέθηκε μέσα στα νερά της πλημμύρας και παρασύρθηκε από την ισχυρή ροή.

Η κατάσταση έγινε γρήγορα επικίνδυνη, ωστόσο άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν. Παρά τη δύναμη του νερού, κατάφεραν να την προσεγγίσουν και να την απομακρύνουν από το σημείο, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Οι δραματικές στιγμές της παράσυρσης αλλά και της διάσωσης καταγράφηκαν σε βίντεο, το οποίο μεταδόθηκε από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Esenyurt'ta suya kapılan kadın böyle sürüklendi Esenyurt ilçesi Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir kadın ise suya kapıldı. Suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına koşan vatandaşlar, kadını kurtardı. Araçlar ise suya gömüldü. Kadının sürüklendiği ve kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı. — CNN TÜRK (@cnnturk) October 14, 2026

Την ίδια ώρα, η ένταση των πλημμυρών αποτυπώνεται και στις εικόνες από τους δρόμους της περιοχής, όπου οχήματα βρέθηκαν μέσα στα νερά, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία.