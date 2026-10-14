Βίντεο: Ορμητικά νερά από πλημμύρα παρασύρουν γυναίκα στην Τουρκία

Η κακοκαιρία «χτύπησε» και την Κωνσταντινούπολη

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Πρώτη Δημοσίευση: 14.10.26, 11:35
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (14/10/2026)

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Η κακοκαιρία που πλήττει την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και στη γειτονική Τουρκία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους και λεωφόρους σε ορμητικούς χειμάρρους, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για πεζούς και οδηγούς.

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή Εσένγιουρτ, στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μια γυναίκα βρέθηκε μέσα στα νερά της πλημμύρας και παρασύρθηκε από την ισχυρή ροή.

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Η κατάσταση έγινε γρήγορα επικίνδυνη, ωστόσο άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν. Παρά τη δύναμη του νερού, κατάφεραν να την προσεγγίσουν και να την απομακρύνουν από το σημείο, αποτρέποντας τα χειρότερα.

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Οι δραματικές στιγμές της παράσυρσης αλλά και της διάσωσης καταγράφηκαν σε βίντεο, το οποίο μεταδόθηκε από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, η ένταση των πλημμυρών αποτυπώνεται και στις εικόνες από τους δρόμους της περιοχής, όπου οχήματα βρέθηκαν μέσα στα νερά, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία.

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