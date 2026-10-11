Βαρύ φόρο αίματος άφησε τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Τουρκία, όπου η σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 27.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στην επαρχία της Μανίσα, κοντά στα διόδια του Ακχισάρ, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την περιοχή Γκέμπζε-Ορχανγκαζί με τη Σμύρνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών αρχών, το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την Προύσα προς τη Σμύρνη, όταν συγκρούστηκε με το φορτηγό.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης κινητοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να συνδράμουν τους επιβάτες και να οργανώσουν την επιχείρηση διάσωσης. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Μανίσα επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων, ενώ εξέφρασε τη συμπαράσταση των τοπικών αρχών στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.

Το δυστύχημα έχει προκαλέσει θλίψη, με τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να επικεντρώνονται στην υποστήριξη των τραυματιών.

