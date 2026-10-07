Με μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο απάντησε η Άγκυρα στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, το γεγονός ότι ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα αλλά δε θα πάει και στην Άγκυρα, έχει ενοχλήσει πολύ τους Τούρκους, οι οποίοι χθες, ημέρα άφιξης του Αμερικανού υπουργού στην Αθήνα, έστειλαν 8 αεροσκάφη σε ολόκληρο το Αιγαίο, και συγκεκριμένα 2 οπλισμένα F-16, 5 μη επανδρωμένα και 1 κατασκοπευτικό CN-235.

Τα F-16 έκαναν μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από τις 11 συνολικά παραβάσεις, ενώ σημειώθηκαν 15 παραβιάσεις από τα μη επανδρωμένα και το κατασκοπευτικό αεροσκάφος. Πέταξαν επίσης κάποια UAV, όπως φαίννεται στους χάρτες του Flight Radar, ανάμεσα σε Χίο-Ικαρία και σε Λέσβο-Λήμνο, πριν αναχαιτιστούν από τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής.