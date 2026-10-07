Με παραβιάσεις απάντησε η Τουρκία στην επίσκεψη Ρούμπιο

15 παραβιάσεις σε ολόκληρο το Αιγαίο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία απάντησε στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο.
  • Κατά την ημέρα άφιξης του Ρούμπιο, η Τουρκία έστειλε 8 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων 2 οπλισμένων F-16 και 5 μη επανδρωμένων.
  • Τα F-16 πραγματοποίησαν 11 παραβάσεις στο FIR Αθηνών, ενώ συνολικά καταγράφηκαν 15 παραβιάσεις από τα UAV και το κατασκοπευτικό CN-235.
  • Η Τουρκία φάνηκε ενοχλημένη από την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα χωρίς να επισκεφθεί την Άγκυρα.
  • Τα ελληνικά αεροσκάφη αναχαίτισαν τα τουρκικά UAV που πετούσαν σε περιοχές του Αιγαίου.

Με μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο απάντησε η Άγκυρα στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, το γεγονός ότι ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα αλλά δε θα πάει και στην Άγκυρα, έχει ενοχλήσει πολύ τους Τούρκους, οι οποίοι χθες, ημέρα άφιξης του Αμερικανού υπουργού στην Αθήνα, έστειλαν 8 αεροσκάφη σε ολόκληρο το Αιγαίο, και συγκεκριμένα 2 οπλισμένα F-16, 5 μη επανδρωμένα και 1 κατασκοπευτικό CN-235. 

Τα F-16 έκαναν μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από τις 11 συνολικά παραβάσεις, ενώ σημειώθηκαν 15 παραβιάσεις από τα μη επανδρωμένα και το κατασκοπευτικό αεροσκάφος. Πέταξαν επίσης κάποια UAV, όπως φαίννεται στους χάρτες του Flight Radar, ανάμεσα σε Χίο-Ικαρία και σε Λέσβο-Λήμνο, πριν αναχαιτιστούν από τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής.

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