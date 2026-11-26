Ο χειμώνας είναι εδώ και το πιο εύκολο και στιλάτο item για να είμαστε πάντα in fashion είναι τα oversized πουλόβερ!

Σε άνετες, φαρδιές γραμμές προσφέρονται για να κάνετε layering και να εξασφαλίσετε ότι με μικρές αλλαγές στο look σας θα είστε κομψή κάθε στιγμή.

Τα oversized πουλόβερ στα χρώματα του beige/brown είναι τη φετινή σεζόν! Ακόμα, αποχρώσεις όπως η biscuit, η rust-brown και η off white θα επικαιροποιήσουν το χειμερινό σας ντύσιμο.

Μπορείτε να επενδύστε σε πουλόβερ είτε με ψηλή είτε με στρογγυλή ή V λαιμόκοψη, μπορείτε να αναζητήσετε πουλόβερ με φερμουάρ στο γιακά ή με κουκούλα, μπορείτε να στραφείτε για τα every day σύνολά σας τόσο σε λιτά, μονοχρωματικά όσο και σε cable - knit πουλόβερ που δημιουργούν την αίσθηση του κεντημένου σχεδίου.

Φορέστε τα oversized πουλόβερ σας με loose-fitting παντελόνια για μια casual εμφάνιση ή πάνω από τα φορέματα.

Επίσης μπορείτε να κάνετε layering φορώντας τα πάνω από στενά ζιβάγκο και πουκάμισα, ενώ μπορείτε να τα συνδυάσετε τέλεια μ' όλες τις φούστες της γκαρνταρόμπας σας και μπότες.