Tι να βάλεις για να είσαι και στιλάτη και ζεστή

Όταν ο Δεκέμβρης σε βρίσκει να ψάχνεις άνεση αλλά και κάτι… παραπάνω... Δεν ξέρω πότε ακριβώς έγινε η μετάβαση, αλλά κάπου ανάμεσα στο κρύο που «επέστρεψε» απότομα και στο πρώτο ζεστό κρασί που ήπια φέτος, συνειδητοποίησα ότι μπήκα κι εγώ σε εκείνο το mood που αναζητάς άνεση, αλλά με έναν τρόπο που να μην ακυρώνει τελείως το στυλ σου. Δηλαδή, ναι μεν να θες να τυλιχτείς μέσα σε ένα τεράστιο, αφράτο πλεκτό που νιώθεις ότι σε αγκαλιάζει σαν κουβέρτα, αλλά ταυτόχρονα να επιθυμείς κάτι που να θυμίζει ότι είμαστε πια στις αρχές Δεκεμβρίου την εποχή που θες να δείχνεις λίγο πιο «έτοιμη», πιο φωτεινή, πιο κοντά σε αυτό το γιορτινό vibe που έρχεται, χωρίς να πέσεις με τα μούτρα στο glam.

Κάπως έτσι κατέληξα ξανά στον αγαπημένο μου συνδυασμό: oversized πουλόβερ και μίνι φούστα. Ένας συνδυασμός που πάντα με βγάζει ασπροπρόσωπη, όχι γιατί μόνο γιατί μου δίνει αυτοπεποίθηση, αλλά γιατί μου θυμίζει ότι μπορείς να είσαι άνετη χωρίς να «χάνεις» τη θηλυκότητά σου.

Η πρώτη φορά φέτος που το φόρεσα , κι ένιωσα ότι επέστρεψα στον εαυτό μου

Τη μέρα που φόρεσα για πρώτη φορά φέτος αυτόν τον συνδυασμό, ήμουν ήδη κουρασμένη από τις εβδομάδες που πέρασαν. Προσπαθούσα να ισορροπήσω ανάμεσα σε deadlines, μικρές υποχρεώσεις, αλλά κυρίως στην αίσθηση ότι μπαίνουμε στις πιο φωτεινές μέρες του χρόνου κι εγώ δεν είχα μπει ακόμη ψυχολογικά στο κλίμα.

Άνοιξα λοιπόν την ντουλάπα μου χωρίς διάθεση να «δημιουργήσω» κάτι, και τότε το είδα. Το oversized πλεκτό μου, αυτό το μαλακό, ουδέτερο, λίγο πιο μεγάλο από ό,τι θα έπρεπε, που πάντα με κάνει να νιώθω ότι μπορώ να αναπνεύσω μέσα στη μέρα. Και ακριβώς από κάτω, μια μίνι φούστα που είχα μήνες να φορέσω. Εκείνη τη στιγμή, πριν καν δοκιμάσω το σύνολο, κατάλαβα ότι ήταν αυτό που χρειαζόμουν.

Η μαγεία του oversized = άνεση χωρίς ενοχές

Ένα από τα πράγματα που λατρεύω στο συγκεκριμένο στυλ είναι ότι το oversized πουλόβερ λειτουργεί σαν «ασπίδα». Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι αν τονίζει κάτι που δεν θέλεις ή αν είναι υπερβολικό. Σε τυλίγει, σε προστατεύει από το κρύο, αλλά και από εκείνη την χειμωνιάτικη ανασφάλεια που μερικές φορές νιώθεις όταν προσπαθείς να φορέσεις κάτι πιο «προσεγμένο». Είναι σαν να σου δίνει την άδεια να είσαι άνετη, να γείρεις πάνω του, να το αφήσεις να κάνει όλη τη δουλειά. Και, αλήθεια, κάνει πολλή δουλειά.

Η μίνι φούστα που ισορροπεί τα πάντα

Αν το oversized πλεκτό είναι το cozy στοιχείο, η μίνι φούστα είναι ολόκληρη η διάθεση. Είναι η υπενθύμιση ότι μπορείς να είσαι ζεστή και άνετη, αλλά και θηλυκή χωρίς να προσπαθήσεις. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από αυτή την αντίθεση!

Το μάκρος της φούστας δίνει χώρο στα πόδια να αναδειχθούν, είτε φορέσεις opaque καλσόν είτε ένα πιο λεπτό. Σε κάνει να νιώθεις ότι δεν θυσιάζεις το «εγώ» σου στον βωμό της άνεσης. Αντιθέτως; Το ενισχύεις.

Πώς έγινε τελικά ο «ήσυχος» γιορτινός μου συνδυασμός

Αυτό που λατρεύω περισσότερο είναι ότι ο συνδυασμός oversized πλεκτό και μίνι φούστα μοιάζει σαν να κρατά μια απόσταση ασφαλείας από τη γιορτινή υπερβολή, χωρίς όμως να την αρνείται. Είναι σαν ένας πρόλογος του glam που έρχεται. Δεν χρειάζεσαι παγιέτες ή μεταλλικές λεπτομέρειες για να έχεις λίγο πιο ανεβασμένη τη διάθεσή σου. Μερικές φορές αρκεί η σιλουέτα. Η άνεση. Η αντίθεση. Η απλότητα που δεν μοιάζει ποτέ απλή.

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, το φοράω ξανά και πάντα νιώθω το ίδιο

Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβω, κάθε αρχή του Δεκέμβρη επιστρέφω σε αυτόν τον συνδυασμό. Όχι επειδή είναι μία ασφαλής επιλογή, αλλά επειδή μου θυμίζει ότι το στιλ δεν είναι πάντα επίδειξη. Είναι αίσθηση. Είναι αλήθεια. Είναι comfort, γοητεία και ισορροπία. Και μέχρι να έρθει η στιγμή να ντυθούμε «κανονικά γιορτινά», αυτός ο συνδυασμός είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι για να μπω στο κλίμα. Ήρεμα, σταθερά και πάντα με τον δικό μου τρόπο!

Συντάκτης: Μαρία Παπαδοπούλου

Πηγή: www.allyou.gr

