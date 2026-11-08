Πατέρας για πρώτη φορά γνωστός Έλληνας τραγουδιστής - Γέννησε η σύζυγός του

Η πρώτη φωτογραφία από το μαιευτήριο

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Δείτε βίντεο του Χρήστου Ζώτου από τον γάμο του με την Κυριακή Καλλίγερου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Ζώτος έγινε πατέρας για πρώτη φορά, καθώς η σύζυγός του, Κυριακή Καλλίγερου, γέννησε σήμερα ένα αγοράκι.
  • Η είδηση ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης στο Instagram, όπου ο τραγουδιστής μοιράστηκε φωτογραφία από το μαιευτήριο.
  • Το ζευγάρι είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη τον Μάιο με κοινή ανάρτηση στα social media.
  • Παντρεύτηκαν στις 28 Ιουνίου στα Κύθηρα, πριν τη γέννηση του παιδιού τους.
  • Η προσωπική τους ζωή παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Χρήστος Ζώτος, καθώς η σύζυγός του, Κυριακή Καλλίγερου, έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί του ζευγαριού σήμερα Κυριακή. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο τραγουδιστής μέσα από ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το μαιευτήριο.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο τραγουδιστής, φαίνεται το χεράκι του νεογέννητου παιδιού τους. Από την ανάρτηση προκύπτει επίσης ότι το ζευγάρι υποδέχθηκε αγοράκι..

Πατέρας για πρώτη φορά γνωστός Έλληνας τραγουδιστής - Γέννησε η σύζυγός του

Η ανακοίνωση της γέννησης από το μαιευτήριο

Ο τραγουδιστής επέλεξε να γνωστοποιήσει άμεσα τη γέννηση του παιδιού του μέσω social media, παρουσιάζοντας μια πρώτη εικόνα από το μαιευτήριο.

Η δημοσίευση αυτή αποτέλεσε τον τρόπο με τον οποίο ο καλλιτέχνης μοιράστηκε τη χαρά του για τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειάς του με τους followers του.

Πατέρας για πρώτη φορά γνωστός Έλληνας τραγουδιστής - Γέννησε η σύζυγός του

Η ανάρτηση του Χρήστου Ζώτου /Φωτογραφία Instagram

Η εγκυμοσύνη που είχαν αποκαλύψει τον Μάιο

Το ζευγάρι είχε γνωστοποιήσει την εγκυμοσύνη τον περασμένο Μάιο μέσα από κοινή ανάρτηση στα social media. Τότε, ο Χρήστος Ζώτος και η Κυριακή Καλλίγερου είχαν ποζάρει αγκαλιασμένοι στο Παρίσι, κρατώντας το υπερηχογράφημα του μωρού τους.

Το γεγονός αυτό είχε προηγηθεί της απόφασής τους να προχωρήσουν και στον γάμο τους πριν από τη γέννηση του παιδιού.

Ανάρτηση του Χρήστου Ζώτου από την ημέρα του γάμου του

Ο γάμος στα Κύθηρα και ο Ιερός Ναός Παναγίας Μυρτιδιώτισσας

Λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, ο Χρήστος και η Κυριακή παντρεύτηκαν στις 28 Ιουνίου στα Κύθηρα, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς κι αγαπημένους φίλους.

Η τελετή έγινε στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιώτισσα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.

Mirror selfie για τον Χρήστο Ζώτο και την εγκυμονούσα Κυριακή Καλλίγερου στο ασανσέρ!

Mirror selfie για τον Χρήστο Ζώτο και την εγκυμονούσα Κυριακή Καλλίγερου στο ασανσέρ! /φωτογραφία Instagram

Η προσωπική ζωή του Χρήστου Ζώτου

Από την αρχή της γνωριμίας τους ο Χρήστος Ζώτος κι η Κυριακή Καλλίγερου επέλεξαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΤΟΣ
 |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ
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