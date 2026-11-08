Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα δώρα των παιδιών της για τη γιορτή της - Δείτε τα

Το σοκολατένιο γλυκό από τις κόρες της και η ζωγραφιά του γιου της, Γιάννη

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Πρόσφατα η Σταματίνα Τσιμτσιλή συγκινήθηκε στον αέρα της εκπομπής της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή γιορτάζει την ονομαστική της γιορτή, δεχόμενη ευχές από αγαπημένα πρόσωπα.
  • Τα τρία παιδιά της ετοίμασαν εκπλήξεις για τη γιορτή της, τις οποίες μοιράστηκε στο Instagram.
  • Δημοσίευσε δώρα όπως ένα σοκολατένιο γλυκό σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου και μια πολύχρωμη ζωγραφιά από τον γιο της.
  • Η Σταματίνα είναι παντρεμένη με τον Θέμη Σοφό και έχουν τρία παιδιά.
  • Η παρουσιάστρια προσπαθεί να ισορροπήσει την επαγγελματική της ζωή με την οικογένεια, κρατώντας την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Την ονομαστική της γιορτή γιορτάζει σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία από το πρωί δέχτηκε ευχές από συγγενείς, συνεργάτες κι αγαπημένα της πρόσωπα. Ξεχωριστή θέση στην ημέρα είχαν οι εκπλήξεις που της ετοίμασαν τα τρία παιδιά της, τις οποίες η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram.

Παλιότερη ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή με τα παιδιά της

Η παρουσιάστρια του Happy Day επέλεξε να δημοσιεύσει δύο στιγμιότυπα από τα δώρα που έλαβε στο σπίτι της. Στο ένα insta story έδειξε ένα σοκολατένιο γλυκό σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, που είχαν ετοιμάσει οι δύο κόρες της. 

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Στη φωτογραφία έγραψε: «Από τα χεράκια των κοριτσιών μου για τη γιορτή μου!», συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια κόκκινη καρδιά.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το σοκολατένιο δεντράκι που της έφτιαξαν οι κόρες της

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το σοκολατένιο δεντράκι που της έφτιαξαν οι κόρες της /Φωτογραφία Instagram

Οι αναρτήσεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο Instagram

Λίγο αργότερα, η Σταματίνα αποκάλυψε και το δώρο του μικρότερου γιου της. Ο Γιάννης της χάρισε μια πολύχρωμη ζωγραφιά, γεμάτη καρδιές κι αφιερώσεις προς τη μητέρα του. 

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Η παρουσιάστρια το πόσταρε, γράφοντας περήφανη: «Ο Γιάννης μου».

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η ζωγραφιά-δώρο του γιου της, Γιάννη

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η ζωγραφιά-δώρο του γιου της, Γιάννη /Φωτογραφία Instagram

Η οικογένεια με τον Θέμη Σοφό

Θυμίζουμε ότι η Σταματίνα Τσιμτσιλή είναι παντρεμένη με τον ποινικολόγο Θέμη Σοφό. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 25 Ιουνίου του 2011.

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Η οικογένειά τους μεγάλωσε το 2013 με τη γέννηση της πρώτης κόρης τους, της Νάγιας, το 2014 με τη γέννηση της δεύτερης κόρης τους, της Μαίρης, και τον Απρίλιο του 2018 με τη γέννηση του γιου τους, Γιάννη-Εφραίμ

Παλιότερη ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή για την επέτειο γάμου με τον Θέμη Σοφό

Η ίδια έχει αναφερθεί πολλές φορές στη σημασία που έχει η οικογένεια στην καθημερινότητά της. Παρά τις απαιτήσεις της τηλεοπτικής της παρουσίας, προσπαθεί να αφιερώνει χρόνο στα παιδιά της και να διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, επιλέγοντας κατά διαστήματα να μοιράζεται οικογενειακές στιγμές.

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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ
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