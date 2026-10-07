Έντονη συναισθηματική φόρτιση επικράτησε στο Happy Day το πρωί της Τετάρτης, όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχθηκε τη Δανάη Παππά με αφορμή τη νέα σειρά του Alpha, Μια γυναίκα. Η προβολή μιας σκηνής από το σίριαλ στάθηκε αφορμή για να συγκινηθεί η παρουσιάστρια στον αέρα της εκπομπής.

Η συνέντευξη κινήθηκε γύρω από τον νέο ρόλο της Δανάης Παππά στη σειρά, όπου υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και να μεγαλώσει μόνη της τα δύο παιδιά της, τέσσερα χρόνια μετά την ξαφνική απώλεια του συζύγου της, σε μια λαϊκή γειτονιά. Το απόσπασμα που προβλήθηκε εστίαζε στην προσπάθεια των παιδιών να διαχειριστούν την απώλεια του πατέρα τους.

Η στιγμή που συγκινήθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Αμέσως μετά την προβολή της σκηνής, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε στη Δανάη Παππά: «Εσύ γελάς από αμηχανία. Εγώ συγκινήθηκα».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε τι ήταν αυτό που την άγγιξε τόσο έντονα: «Εγώ συγκινήθηκα, γιατί θεωρώ τόσο άδικο παιδιά σε αυτή την ηλικία -κι επειδή συμβαίνει και στην πραγματική ζωή, όχι μόνο στη σειρά- να χάνουν τον μπαμπά τους τόσο μικρά και να πρέπει να το διαχειριστούν αυτό. Έτσι όπως αποτυπώθηκε, από τη μουσική κι αυτή την πράξη τους να βάλουν τις φωτογραφίες για να νιώθουν την παρουσία του, δεν ξέρω… Με άγγιξε πάρα πολύ».

Η Δανάη Παππά απάντησε επίσης συγκινημένη: «Δεν την έχω δει ούτε εγώ αυτή τη σκηνή».

Δανάη Παππά: Ο ρόλος στη σειρά «Μια γυναίκα» και η προσωπική απώλεια

Η ηθοποιός εξήγησε ότι ο ρόλος της τη φέρνει κοντά σε βιώματα που έχει ήδη περάσει, καθώς έχασε και η ίδια τον πατέρα της σε μικρή ηλικία. Όπως είπε: «Αυτή η σειρά έχει πολλά τέτοια σημεία και με αγγίζει αρκετά γιατί είναι μία κατάσταση που την έχω βιώσει και εγώ η ίδια. Νιώθω ότι μέσα από αυτό το ρόλο έχω την ευκαιρία να είμαι αληθινή και να εκτεθώ. Νομίζω ότι είναι από τους πιο γυμνούς ρόλος που έχω αναλάβει. Δεν είναι ακριβώς τα συναισθήματα που νιώθει η Μαρίνα που έχω βιώσει, είναι των παιδιών. Είναι σαν να βιώνω την οπτική γωνία της μητέρας μου. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τι περνά ο γονιός ή τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Όταν είμαστε παιδιά τα έχουμε όλα σαν παραμυθάκι. Αυτό κάνει και η Μαρίνα στη σειρά και έτσι το βίωσα και εγώ, αυτό έκανε και η δική μου η μητέρα. Όταν έφυγε ο μπαμπάς μου ήμουν 8 ετών. Είναι πολύ κοντά στην ηλικία των παιδιών από τη σειρά. Βλέπω τη μαμά μου σε πολλές σκηνές. Δεν κατάλαβα τότε πολλά πράγματα. Είχαν χωρίσει οι γονείς μου αρκετό καιρό πριν, δεν τον είχα ζήσει τόσο. Η μητέρα μου έφτιαξε τη ζωή της με έναν άνθρωπο υπέροχο, είμαστε πολλοί τυχεροί που ήρθε ο Στέλιος στη ζωή μας, οπότε δεν βίωσα ότι έχασα το πατρικό πρότυπο, αλλά η απώλεια ήταν απώλεια».

Η απώλεια που έχει σημαδέψει και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Η συγκίνηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή δεν ήταν άσχετη με τη δική της προσωπική διαδρομή. Η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στη μεγάλη απώλεια που βίωσε, καθώς ο πατέρας της πέθανε όταν εκείνη ήταν 22 ετών.

Ο θάνατός του προήλθε από τροχαίο δυστύχημα, γεγονός που, όπως έχει εξομολογηθεί σε παλαιότερες συνεντεύξεις, αποτέλεσε μια πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή της.