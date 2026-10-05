Για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, την τοξικότητα που συναντά καθημερινά στα social media, αλλά και την οικογενειακή της ζωή μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια του Happy Day διανύει ακόμη μία απαιτητική τηλεοπτική χρονιά, έχοντας παράλληλα ως βασική προτεραιότητα τα τρία παιδιά της. Όπως εξήγησε, το πρωινό ωράριο της εκπομπής μπορεί να απαιτεί πολύ πρωινό ξύπνημα, ωστόσο της δίνει τη δυνατότητα να επιστρέφει νωρίς στο σπίτι και να περνά χρόνο με την οικογένειά της.

«Η χρονιά μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή. Είμαστε στην αρχή, έχουμε καλή διάθεση, έχουμε αισιοδοξία. Μαραθώνιος είναι παιδιά η δουλειά μας, το ξέρετε πολύ καλά. Τοξικότητα πάντα υπάρχει και υπάρχει και στα social και στην κοινωνία, αλλά καλό είναι αν ο καθένας από εμάς εστιάζει και βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και εστιάζει στα όμορφα, νομίζω θα ζήσουμε πιο ωραίες μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Θέμης Σοφός- Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία studio panoulis

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στάθηκε και στις ευκαιρίες που δίνονται στα νέα πρόσωπα στον χώρο της τηλεόρασης, σημειώνοντας πως και μέσα από τη δική της εκπομπή έχουν κάνει την εμφάνισή τους άνθρωποι που στη συνέχεια ξεχώρισαν.

«Πιστεύω ότι δίνονται ευκαιρίες στα νέα άτομα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί και στην εκπομπή μας πολλές φορές συμμετέχουν νέα πρόσωπα και πραγματικά ξεχωρίζουν. Και ξέρεις, βαδίζουν σιγά σιγά στα βήματα της δικής τους καριέρας», είπε.

Η ζωή με τα τρία παιδιά και το ενδεχόμενο τέταρτου

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην καθημερινότητά της ως μητέρα τριών παιδιών, εξηγώντας πως προσπαθεί να αξιοποιεί όσο περισσότερο μπορεί τον χρόνο που έχει μαζί τους.

«Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να είμαι όσο περισσότερο μπορώ με τα παιδάκια μου. Το ωράριο της εκπομπής βοηθάει γιατί μπορεί να έχουμε ένα πολύ άγριο ξύπνημα, αλλά το μεσημέρι μπορώ να είμαι μαζί τους και να τα χαίρομαι. Οπότε κάπως έτσι βρίσκω την ισορροπία», αποκάλυψε.

Όσο για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η οικογένειά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν ξεκάθαρη, αφήνοντας ωστόσο την πόρτα της… μοίρας ανοιχτή: «Δύσκολο να κάνω τέταρτο παιδί. Αν μας ευλογήσει ο Θεός, αλλά δύσκολο. Δεν είναι κάτι που το επιζητούμε ή το προσπαθούμε».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός παντρεύτηκαν το 2011 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τη Νάγια, τη Μαίρη και τον Γιάννη.