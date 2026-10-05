Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δύσκολο να κάνω τέταρτο παιδί» – Όσα είπε

«Δεν το επιζητούμε ούτε το προσπαθούμε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.26 , 19:36 Θοδωρής Ζαγοράκης και Λόταρ Ματέους συμπαίκτες με τη φανέλα της interwetten
05.10.26 , 19:28 Το νέο Kia Seltos έρχεται στην Ελλάδα
05.10.26 , 19:11 Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δύσκολο να κάνω τέταρτο παιδί» – Όσα είπε
05.10.26 , 19:09 Η Motor Oil στο 15ο Spetses Mini Marathon στηρίζοντας το Όραμα Ελπίδας
05.10.26 , 18:55 Ξεσπά η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο»
05.10.26 , 18:41 Πόθεν Έσχες: Αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία αξίας 15 εκατ. ευρώ
05.10.26 , 18:33 Cash or Trash: Ένα αντικείμενο-σύμβολο που φορούσε κάθε τζέντλεμαν
05.10.26 , 18:30 MAXUS eTerron 9: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
05.10.26 , 18:25 Cash or Trash: Η μεγάλη ανατροπή με τα 6 ρετρό ρομπότ - Πουλήθηκαν;
05.10.26 , 18:19 Ποια παρουσιάστρια έκανε σύσκεψη με τα ρόλεϊ στο κεφάλι;
05.10.26 , 18:05 Αναστάσης Ροϊλός: «Έχω γκουγκλάρει το όνομά μου για να δω τι αποτύπωμα έχω»
05.10.26 , 17:38 Μελόνι κατά ΑΙ για την πνευματική ιδιοκτησία της φωνής της!
05.10.26 , 17:11 Βραζιλία: Νικητής ο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των εκλογών
05.10.26 , 17:09 Νέα Ιωνία: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί
05.10.26 , 16:59 Πρέλεβιτς: Το νόστιμο φαγητό και η δροσερή σαλάτα από τα χέρια της πεθεράς
Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές
Ξεσπά η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο»
Αναστάσης Ροϊλός: «Έχω γκουγκλάρει το όνομά μου για να δω τι αποτύπωμα έχω»
Θάνατος Μαζωνάκη: Μίξη ουσιών κατά την αναισθησία δείχνει η έκθεση της ΕΛΑΣ
Ποια παρουσιάστρια έκανε σύσκεψη με τα ρόλεϊ στο κεφάλι;
«Χάθηκε» η αναίρεση για την αθώωση του Γιάννου Παπαντωνίου
Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης
MAXUS eTerron 9: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 05/10/2026 - 11/10/2026
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η ερώτηση για τέταρτο παιδί και η ξεκάθαρη απάντηση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, την τοξικότητα που συναντά καθημερινά στα social media, αλλά και την οικογενειακή της ζωή μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια του Happy Day διανύει ακόμη μία απαιτητική τηλεοπτική χρονιά, έχοντας παράλληλα ως βασική προτεραιότητα τα τρία παιδιά της. Όπως εξήγησε, το πρωινό ωράριο της εκπομπής μπορεί να απαιτεί πολύ πρωινό ξύπνημα, ωστόσο της δίνει τη δυνατότητα να επιστρέφει νωρίς στο σπίτι και να περνά χρόνο με την οικογένειά της.

Τσιμτσιλή: Σε εκδήλωση με τον σύζυγό της – Η minimal & elegant εμφάνισή της

«Η χρονιά μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή. Είμαστε στην αρχή, έχουμε καλή διάθεση, έχουμε αισιοδοξία. Μαραθώνιος είναι παιδιά η δουλειά μας, το ξέρετε πολύ καλά. Τοξικότητα πάντα υπάρχει και υπάρχει και στα social και στην κοινωνία, αλλά καλό είναι αν ο καθένας από εμάς εστιάζει και βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και εστιάζει στα όμορφα, νομίζω θα ζήσουμε πιο ωραίες μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Θέμης Σοφός- Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία studio panoulis

Θέμης Σοφός- Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία studio panoulis

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στάθηκε και στις ευκαιρίες που δίνονται στα νέα πρόσωπα στον χώρο της τηλεόρασης, σημειώνοντας πως και μέσα από τη δική της εκπομπή έχουν κάνει την εμφάνισή τους άνθρωποι που στη συνέχεια ξεχώρισαν.

«Πιστεύω ότι δίνονται ευκαιρίες στα νέα άτομα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί και στην εκπομπή μας πολλές φορές συμμετέχουν νέα πρόσωπα και πραγματικά ξεχωρίζουν. Και ξέρεις, βαδίζουν σιγά σιγά στα βήματα της δικής τους καριέρας», είπε.

Η ζωή με τα τρία παιδιά και το ενδεχόμενο τέταρτου

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην καθημερινότητά της ως μητέρα τριών παιδιών, εξηγώντας πως προσπαθεί να αξιοποιεί όσο περισσότερο μπορεί τον χρόνο που έχει μαζί τους.

«Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να είμαι όσο περισσότερο μπορώ με τα παιδάκια μου. Το ωράριο της εκπομπής βοηθάει γιατί μπορεί να έχουμε ένα πολύ άγριο ξύπνημα, αλλά το μεσημέρι μπορώ να είμαι μαζί τους και να τα χαίρομαι. Οπότε κάπως έτσι βρίσκω την ισορροπία», αποκάλυψε.

 

Όσο για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η οικογένειά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν ξεκάθαρη, αφήνοντας ωστόσο την πόρτα της… μοίρας ανοιχτή: «Δύσκολο να κάνω τέταρτο παιδί. Αν μας ευλογήσει ο Θεός, αλλά δύσκολο. Δεν είναι κάτι που το επιζητούμε ή το προσπαθούμε».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός παντρεύτηκαν το 2011 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τη Νάγια, τη Μαίρη και τον Γιάννη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Ποια παρουσιάστρια έκανε σύσκεψη με τα ρόλεϊ στο κεφάλι;
Αναστάσης Ροϊλός: Η Συνέντευξή Του Στο Star.gr
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστάσης Ροϊλός: «Έχω γκουγκλάρει το όνομά μου για να δω τι αποτύπωμα έχω»
Άννα Πρέλεβιτς: Το Νόστιμο Φαγητό Από Τα Χέρια Της Πεθεράς
Celebrities & Gossip Νεα
Πρέλεβιτς: Το νόστιμο φαγητό και η δροσερή σαλάτα από τα χέρια της πεθεράς
fE6kpEiTNftMbcZuTDXEQ
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Η ανάρτηση με γνωστή δημοσιογράφο και το μήνυμά της
Παντούση: «Τα ετερώνυμα έλκονται, ίσως είναι αυτό που ανανεώνει τη σχέση»
Celebrities & Gossip Νεα
Παντούση: «Τα ετερώνυμα έλκονται, ίσως είναι αυτό που ανανεώνει τη σχέση»
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Παπασπηλιόπουλος: «Με κρατάει πίσω η δειλία και η ζωή μου όπως τη δόμησα»
Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: «Δε διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου»
Ντόρα Μπακογιάννη
Celebrities & Gossip Νεα
Ντόρα Μπακογιάννη: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual-chic εμφανιση
Μαρίνα Σταυράκη
Celebrities & Gossip Νεα
Η Μαρίνα Σταυράκη για το 2ο παιδί του Γιώργου Πατούλη: «Γερό και καλότυχο»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top