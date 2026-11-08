Σήμερα γιορτάζει η Πολεμική μας Αεροπορία την εορτή του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις σε Λάρισα και Καλαμάτα, αλλά και ένα μεγάλο Open Day στη Σχολή Ικάρων.

Στη Σχολή Ικάρων, στο Τατόι, βρίσκεται το επίκεντρο των εκδηλώσεων για τη γιορτή της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Στην εικόνα που μετέδωσε ο Μάνος Σωτηρόπουλος στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star από την Open Day, οι επισκέπτες μπορούσαν να καθίσουν στη θέση του πιλότου σε προσοκοιωτές μαχητικών F-16 και F-35, αλλά και να δουν από κοντά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα drones της πολεμικής αεροπορίας. Οι πύλες του αεροδρομίου θα είναι ανοιχτες έως τις 8 το βράδυ.

Επισκέπτες στον εξομοιωτή πολεμικού αεροσκάφους

Δεν είναι όμως μόνο το Τατόι. Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Στη Λάρισα, το F-16 «Ζευς» απογειώθηκε και εκτέλεσε δυναμικούς ελιγμούς στον ουρανό, ενώ στην παραλία της Καλαμάτας το εκπαιδευτικό T-6A «Δαίδαλος» προσέφερε ένα ακόμη εντυπωσιακό θέαμα.

Ο Ν. Δένδιας στη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας,βρέθηκε το πρωί στο αεροδρόμιο του Τατοϊου, όπου τιμήθηκε ο προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας, αρχάγγελος Μιχαήλ και έκανε λόγο για μια νέα εποχή, με μαχητικά πέμπτης γενιάς, προηγμένα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα, αλλά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που μετατρέπουν την πολεμική μας αεροπορία σε εγγυητή της εθνικής μας κυριαρχίας.

