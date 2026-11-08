Δένδιας: Η Πολεμική Αεροπορία περνά σε μια νέα εποχή

Το μήνυμα του Υπουργού Άμυνας για τη γιορτή του προστάτη Αρχαγγέλου Μιχαήλ

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STAR.GR
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Το ρεπορτάζ του Star (2/11/2026) για την απόκτηση 3 μεταγωγικών KC -390 από την Πολεμική Αεροπορία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πολεμική Αεροπορία εισέρχεται σε νέα εποχή με σύγχρονα μαχητικά 5ης γενιάς και προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα.
  • Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας γιορτάζει την ημέρα του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
  • Στον εκσυγχρονισμένο στόλο προστίθενται 3 KC - 390 Millennium για νέες επιχειρησιακές δυνατότητες.
  • Η Ελλάδα θα αποκτήσει παρουσία στο διάστημα με τη λειτουργία της Διοίκησης Διαστήματος και δορυφόρους.
  • Ο Δένδιας υπογραμμίζει τη σημασία των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας ως ασπίδα της χώρας.

Η Πολεμική Αεροπορία, ισχυρός πυλώνας της εθνικής μας άμυνας, περνά σε μια νέα εποχή, με τα σύγχρονα μαχητικά 5ης γενιάς, τα προηγμένα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα και τα UAV, τόνισε, μεταξύ άλλων, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη σημερινή ημέρα εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

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«Χρόνια πολλά στους πιλότους, οι οποίοι προασπίζονται καθημερινά στους αιθέρες την εθνική μας κυριαρχία, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άντρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, για την εορτή του προστάτη τους, Αρχαγγέλου Μιχαήλ» ανέφερε ο υπουργός.

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Επισήμανε ότι στον «εκσυγχρονισμένο μεταγωγικό στόλο, προστίθενται σύντομα 3 KC - 390 Millennium, που θα της προσφέρουν νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, με τον εναέριο ανεφοδιασμό».

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Αναφέρει επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην ανάρτησή του: «Για πρώτη φορά επίσης, η Ελλάδα θα έχει παρουσία στο διάστημα, με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας της Διοίκησης Διαστήματος και την ένταξη σειράς δορυφόρων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, όπως και στον εθνικό έλεγχο των επικοινωνιών μας». 

 «To πιο πολύτιμο στοιχείο, όμως, της Πολεμικής Αεροπορίας, είναι τα στελέχη της. Αποτελούν ασπίδα της χώρας, αλλά και πολύτιμο στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας, με τις αποστολές αεροδιακομιδών, έρευνας & διάσωσης και αεροπυρόσβεσης, όπου και όποτε απαιτηθεί» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Βίντεο με την αεροδιακομιδή ναυτικoύ με ελικόπτερο Super Puma

«Ιδίως σήμερα, η σκέψη μας στρέφεται με σεβασμό και ευγνωμοσύνη σε εκείνους που απογειώθηκαν για να υπερασπιστούν την Πατρίδα και δεν προσγειώθηκαν. «Αιέν Υψικρατείν» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

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