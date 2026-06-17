Στη δημοσιότητα έδωσε η Πολεμική Αεροπορία βίντεο από την επείγουσα μεταφορά με ελικόπτερο Super Puma ενός αλλοδαπού ναυτικού φορτηγού πλοίου, ανοιχτά της Γαύδου.

Σαν από μηχανής Θεός εμφανίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης το πλήρωμα του ελικοπτέρου Super Puma αιωρούμενο πάνω από φορτηγό πλοίο, που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 40 ν.μ. νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Ο διασώστης της Πολεμικής Αεροπορίας με ένα ειδικό σιρματόσχοινο κατέβηκε στο κατάστρωμα του πλοίου σημαίας Λιβερίας και όπως φαίνεται στο εντυπωσιακό βίντεο που παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, παρέλαβε έναν 40χρονο Ρώσο ναυτικό, ο οποίος αντιμετώπισε ξαφνικά σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το πλήρωμα μετέφερε τον ασθενή ναυτικό στο ελικοδρόμιο του Νοσοκομείου Χανίων, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

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