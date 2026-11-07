Αυστηρή απάντηση Αθήνας στο τουρκικό ΥΠΕΞ: Οι εργασίες θα προχωρήσουν

Πρόκληση με τουρκικό UAV στην περιοχή της NAVTEX

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Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση/ βίντεο Mega
«Κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει την Ελλάδα να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα», διαμηνύει η κυβέρνηση (βίντεο Mega)

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Με σαφές μήνυμα ότι οι εργασίες για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα συνεχιστούν κανονικά,  απάντησαν διπλωματικές πηγές της Αθήνας στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία η Τουρκία αμφισβητεί τις NAVTEX που εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος για την έναρξη των ερευνών του γαλλικού σκάφους Abeille Marengo.  

Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Ακυρώσαμε τις NAVTEX Αθήνας και Λευκωσίας για το καλώδιο»

«Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας», τονίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές απαντώντας στην προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Οι ίδιες πηγές, προσθέτουν  πως «το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών».

Anti – NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για την ελληνική NAVTEX

Τουρκικό UAV επιτηρεί την περιοχή νότια της Καρπάθου

Την ίδια ώρα, σε μια ακόμη  προκλητική κίνηση της Άγκυρας. τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποιεί πτήσεις επιτήρησης νότια της Καρπάθου, στην περιοχή της διαδρομής του υποθαλάσσιου  καλωδίου.
 

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