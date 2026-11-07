«Κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει την Ελλάδα να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα», διαμηνύει η κυβέρνηση (βίντεο Mega)

Με σαφές μήνυμα ότι οι εργασίες για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα συνεχιστούν κανονικά, απάντησαν διπλωματικές πηγές της Αθήνας στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία η Τουρκία αμφισβητεί τις NAVTEX που εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος για την έναρξη των ερευνών του γαλλικού σκάφους Abeille Marengo.

«Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας», τονίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές απαντώντας στην προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Οι ίδιες πηγές, προσθέτουν πως «το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών».

Τουρκικό UAV επιτηρεί την περιοχή νότια της Καρπάθου

Την ίδια ώρα, σε μια ακόμη προκλητική κίνηση της Άγκυρας. τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποιεί πτήσεις επιτήρησης νότια της Καρπάθου, στην περιοχή της διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου.

