Τυλίχθηκε στις φλόγες μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη

Καταστράφηκε το σπίτι από τη φωτιά που προκάλεσε σόμπα

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Πηγή: seleo.gr βίντεο ΕΡΤ
Καταστράφηκε μονοκατοικία από πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 07:30 στην οδό Παπαφλέσσα και σήμανε συναγερμό.
  • Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα για την κατάσβεση.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά το σπίτι υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.
  • Ο ένοικος βγήκε μόνος του από το φλεγόμενο σπίτι και ανέφερε ότι η φωτιά πιθανόν προκλήθηκε από σόμπα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε μονοκατοικία η οποία βρίσκεται σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το seleo.gr η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 07:30 σε οικία επί της οδού Παπαφλέσσα στην Καρδία, ενώ για την κατάσβεσή της σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ατόμου ενώ το σπίτι υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο ένοικος του σπιτιού κατάφερε να βγει μόνος του από φλεγόμενο σπίτι ενώ από τα πρώτα του λόγια προς τα στελέχη της Πυροσβεστικής, η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από σόμπα.
 

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