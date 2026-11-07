Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε μονοκατοικία η οποία βρίσκεται σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το seleo.gr η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 07:30 σε οικία επί της οδού Παπαφλέσσα στην Καρδία, ενώ για την κατάσβεσή της σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ατόμου ενώ το σπίτι υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο ένοικος του σπιτιού κατάφερε να βγει μόνος του από φλεγόμενο σπίτι ενώ από τα πρώτα του λόγια προς τα στελέχη της Πυροσβεστικής, η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από σόμπα.

