Αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, συνεχής επαγρύπνηση και μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε απειλή. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός ασφαλείας του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», υπό το βάρος των διεθνών απειλών για τοποθέτηση βομβών σε αεροδρόμια. Ανώτατα στελέχη του επιχειρησιακού μηχανισμού ασφαλείας αποκαλύπτουν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR πώς αξιολογούνται οι απειλές και ποια διαδικασία ενεργοποιείται σε κάθε περίπτωση.

Τα πρωτόκολλα ασφαλείας του αεροδρομίου είναι ήδη ιδιαίτερα αυστηρά και εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, οι διεθνείς εξελίξεις και οι απειλές για βόμβες σε αεροπορικούς κόμβους έχουν θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Όπως μετέφεραν ανώτατα στελέχη του μηχανισμού ασφαλείας στο δημοσιογράφο Μάνο Σωτηρόπουλο, κάθε απειλή αντιμετωπίζεται εξαρχής ως δυνητικά επικίνδυνη, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Μάλιστα, η αξιολόγηση μιας απειλής δεν αποτελεί απόφαση ενός και μόνο προσώπου, ούτε χαρακτηρίζεται αυθαίρετα ως φάρσα. Αντιθέτως, αναλαμβάνει ειδική ομάδα αξιολόγησης, στην οποία συμμετέχουν έμπειρα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, οι υπεύθυνοι ασφαλείας του αεροδρομίου, καθώς και εκπρόσωποι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Τρεις βαθμίδες αξιολόγησης: Πράσινο, κίτρινο και κόκκινο

Κάθε απειλή κατατάσσεται σε ένα από τα τρία επίπεδα επικινδυνότητας: πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Ανάλογα με την αξιολόγηση, ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες υπηρεσίες και τίθενται σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Οι αρμόδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η βασική αρχή του επιχειρησιακού σχεδιασμού παραμένει αδιαπραγμάτευτη: καμία απειλή δεν υποτιμάται και κάθε περιστατικό εξετάζεται με τη δέουσα σοβαρότητα.

Το μήνυμα των στελεχών ασφαλείας είναι σαφές: το «Ελευθέριος Βενιζέλος» παραμένει σε αυξημένη επαγρύπνηση, με προτεραιότητα την προστασία επιβατών, εργαζομένων και εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.

«Μηδενική ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή» είναι η αρχή που διέπει τον μηχανισμό ασφαλείας.

