Καλαμάτα: Μαφιόζικες απειλές κατά της διευθύντριας Πολεοδομίας

Στα χέρια των Αρχών η απειλητική επιστολή - Αποκλειστικό Star

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Πηγή: Ρεπορτάζ Άρης Λάμπος, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η διευθύντρια Πολεοδομίας Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου, δέχεται απειλές για τη ζωή της μέσω μαφιόζικης επιστολής.
  • Η επιστολή περιλαμβάνει σοκαριστικές απειλές και απαιτεί να σταματήσει η ασχολία της με τις ζώνες δόμησης στη Μάνη.
  • Η Πολεοδομία ζητά διευκρινίσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τους όρους εκτός σχεδίου δόμησης.
  • Η επιστολή έχει σταλεί στις διωκτικές αρχές και αναμένονται ενέργειες από το Υπουργείο.
  • Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων εκφράζει στήριξη στην Αγρίου και επισημαίνει την έλλειψη πολεοδομικού σχεδίου στη Δυτική Μάνη.

Απειλές για τη ζωή της δέχεται η διευθύντρια της Πολεοδομίας Καλαμάτας. Άγνωστος της έστειλε επιστολή που θυμίζει μαφία, επειδή απλώς έκανε τη δουλειά της. Η κ. Σταυρούλα Αγρίου μίλησε αποκλειστικά στο  Star και τον Άρη Λάμπο.

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«Απειλεί με ανατριχιαστικό τρόπο τη ζωή μου και τη ζωή της οικογένειάς μου. Είναι τόσο ανατριχιαστική που όποιος τη διαβάζει πραγματικά σοκάρεται», λέει η κ. Σταυρούλα Αγρίου.

Καλαμάτα: Μαφιόζικες απειλές κατά της διευθύντριας Πολεοδομίας

 Άρης Λάμπος: Φοβάστε για τη ζωή σας;

Σταυρούλα Αγρίου: Προφανώς φοβάμαι.

Αυτή είναι η επιστολή που έφτασε στην Υπηρεσία Δόμησης Καλαμάτας και την εξασφάλισε το  Star. Ξεκινάει με τη φράση: «Προς τη μελλοθάνατη κυρία Σταυρούλα Αγρίου».

«Ορκίζομαι στα ιερά αυτά χώματα της Μάνης, που σκεπάζουν τα ιερά κόκαλα των προγόνων μου, ότι θα σου φυτέψω μία ανάμεσα στα μάτια».

Καλαμάτα: Μαφιόζικες απειλές κατά της διευθύντριας Πολεοδομίας

H επιστολή που έφτασε στην Υπηρεσία Δόμησης Καλαμάτας και την εξασφάλισε το STAR

Γιατί τόσο μίσος; Διότι κάποιοι στη Δυτική Μάνη θέλουν να χτίσουν σε εκτός σχεδίου περιοχές, χρησιμοποιώντας ειδικό καθεστώς του 1982. Ποιο είναι το πρόβλημα; Δεν είναι σαφές σε ποιες περιπτώσεις ισχύει ακόμα αυτό το καθεστώς.

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«Η υπηρεσία έκρινε αναγκαίο να απευθυνθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας σαφείς διευκρινίσεις και οδηγίες. Δεν είναι όλη η Ελλάδα ένα οικόπεδο», λέει η κ. Αγρίου.

«Συμπαραστεκόμαστε στην κυρία Αγρίου. Το "ζουμί" της υπόθεσης έχει να κάνει με την έκδοση οικοδομικών αδειών. Η περιοχή αυτή τη στιγμή δεν έχει πολεοδομικό σχέδιο, οπότε, για να βγάλει κάποιος οικοδομική άδεια, χρειάζεται να κάνει κάποιου είδους συνεννόηση με την τοπική Πολεοδομία» τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών κ. Λουκάς Τριάντης.

Μάλιστα ο άγνωστος έστειλε και τελεσίγραφο:

«Σου αξίζει βασανιστικός θάνατος. Σου δίνω τελεσίδικη προθεσμία την τελευταία μέρα του μήνα Οκτώβρη. Μέχρι τότε θα έχεις σταματήσει να ασχολείσαι με τις ζώνες των 800 στη Μάνη. Έλεγα να σου πάρω ό,τι αγαπάς, αλλά δεν θα αλλάξει κάτι».

Η απειλητική επιστολή βρίσκεται στα χέρια των Αρχών, ενώ αναμένεται να γίνει σύσκεψη για το θέμα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

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