Συνελήφθη από τις Αρχές η σύντροφος του τραγουδιστή των Mötley Crüe, Βινς Νιλ, στην κομητεία Γουίλιαμσον στο Τενεσί με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, η 45χρονη μακιγιέζ Ρέιν Χάνα συνελήφθη την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και αφέθηκε ελεύθερη την επομένη, αφού κατέβαλε εγγύηση 5.000 δολαρίων. Η ίδια αναμένεται να περάσει το κατώφλι του δικαστηρίου στις 3 Δεκεμβρίου.

Ο 65χρονος frontman του θρυλικού ροκ συγκροτήματος και η Χάνα είναι μαζί από το 2011. Παρά τη μακροχρόνια πορεία τους, το ζευγάρι επιλέγει να κρατά πολύ χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, με τις κοινές εμφανίσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι σπάνιες. Η τελευταία φορά που είδαμε κοινή τους φωτογραφία στον λογαριασμό του τραγουδιστή στο Instagram ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024, σε μια χαμογελαστή selfie όπου φορούσαν καπέλα της ομάδας Chicago Bears.

Οι δυο τους δεν έχουν αποκτήσει παιδιά, αλλά μοιράζονται τη μεγάλη τους αγάπη για τα ζώα. Όταν ο Νιλ δεν βρίσκεται στον δρόμο για τις συναυλιακές του υποχρεώσεις, περνούν τον χρόνο τους στο ράντσο τους φροντίζοντας τα άλογά τους, ενώ έχουν στην οικογένειά τους και τρία σκυλιά, τα οποία απέκτησαν το 2020 λίγο μετά τον χαμό του αγαπημένου τους Γιορκσάιρ τεριέ.

Αυτό το διάστημα, ο Βινς Νιλ βρισκόταν σε περιοδεία με τα υπόλοιπα μέλη των Mötley Crüe, τον μπασίστα Νίκι Σιξ, τον ντράμερ Τόμι Λι και τον κιθαρίστα Τζον 5, ο οποίος εντάχθηκε στη μπάντα το 2022 αντικαθιστώντας τον Μικ Μαρς.