Χριστίνα Αλεξανιάν και Χρήστος Σωτηρακόπουλος στο 1% Club!

Δείτε το νέο επεισόδιο με τον Πέτρο Πολυχρονίδη απόψε στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του 1% Club, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται τη Χριστίνα Αλεξανιάν και τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο.
  • 100 παίκτες συμμετέχουν στο παιχνίδι με στόχο το μεγάλο χρηματικό έπαθλο.
  • Ένας διαγωνιζόμενος ταξίδεψε από το Άμστερνταμ για να συμμετάσχει.
  • Εννέα παίκτες φτάνουν στην ερώτηση του 10%, επτά στο 5% και έξι στην ερώτηση του 1%.
  • Οι έξι αποφασίζουν να διεκδικήσουν το έπαθλο, με αγωνία και ανατροπές μέχρι την τελευταία στιγμή.

Απόψε, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται στο 1% Club τη Χριστίνα Αλεξανιάν και τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, σε ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, ιδιαίτερες προσωπικότητες και απαιτητικές ερωτήσεις που δοκιμάζουν τη σκέψη και την παρατηρητικότητα των παικτών.

1% Club: Τρεις φιναλίστ, 30.000€ και ο γρίφος του 1%

Χριστίνα Αλεξανιάν και Χρήστος Σωτηρακόπουλος στο 1% Club!

100 παίκτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας παίρνουν θέση στο παιχνίδι, με κοινό στόχο να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στην κορυφή και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο!

Ανάμεσά τους  συναντάμε έναν διαγωνιζόμενο που ταξίδεψε από το Άμστερνταμ για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο πιο ξεχωριστό club, αλλά και έναν παίκτη που έχασε σε ερώτηση επειδή μπέρδεψε τη μελιτζάνα με την αντζούγια!

1% Club: Η αποκάλυψη που ξαφνιάζει τον Πέτρο Πολυχρονίδη!

Η αγωνία κορυφώνεται όσο οι παίκτες προχωρούν στα ολοένα και πιο απαιτητικά επίπεδα του παιχνιδιού.

Εννέα καταφέρνουν να φτάσουν στην ερώτηση του 10%, επτά συνεχίζουν μέχρι το 5%, ενώ έξι φτάνουν στην κορυφαία πρόκληση, την ερώτηση του 1%!

Και οι έξι αποφασίζουν να παίξουν, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο!

Χριστίνα Αλεξανιάν και Χρήστος Σωτηρακόπουλος στο 1% Club!

Ποιος θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το 1%;

1% Club: Το καλωσόρισμα στην Άριελ Κωνσταντινίδη και τον Σωτήρη Καλυβάτση

Ένα ακόμη συναρπαστικό επεισόδιο του 1% Club, όπου η λογική συναντά τη διασκέδαση, οι απαντήσεις δεν είναι ποτέ αυτονόητες και όλα μπορούν να ανατραπούν μέχρι την τελευταία στιγμή!

Χριστίνα Αλεξανιάν και Χρήστος Σωτηρακόπουλος στο 1% Club!

Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του 1% Club

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Διαβάστε περισσότερα:
1% CLUB
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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