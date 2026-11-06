Απόψε, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται στο 1% Club τη Χριστίνα Αλεξανιάν και τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, σε ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, ιδιαίτερες προσωπικότητες και απαιτητικές ερωτήσεις που δοκιμάζουν τη σκέψη και την παρατηρητικότητα των παικτών.

100 παίκτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας παίρνουν θέση στο παιχνίδι, με κοινό στόχο να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στην κορυφή και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο!

Ανάμεσά τους συναντάμε έναν διαγωνιζόμενο που ταξίδεψε από το Άμστερνταμ για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο πιο ξεχωριστό club, αλλά και έναν παίκτη που έχασε σε ερώτηση επειδή μπέρδεψε τη μελιτζάνα με την αντζούγια!

Η αγωνία κορυφώνεται όσο οι παίκτες προχωρούν στα ολοένα και πιο απαιτητικά επίπεδα του παιχνιδιού.

Εννέα καταφέρνουν να φτάσουν στην ερώτηση του 10%, επτά συνεχίζουν μέχρι το 5%, ενώ έξι φτάνουν στην κορυφαία πρόκληση, την ερώτηση του 1%!

Και οι έξι αποφασίζουν να παίξουν, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο!

Ποιος θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το 1%;

Ένα ακόμη συναρπαστικό επεισόδιο του 1% Club, όπου η λογική συναντά τη διασκέδαση, οι απαντήσεις δεν είναι ποτέ αυτονόητες και όλα μπορούν να ανατραπούν μέχρι την τελευταία στιγμή!

Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

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