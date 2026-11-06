Με το νέο smart #2 η smart επιστρέφει στις ρίζες της – εκεί από όπου ξεκίνησε η ιστορία της: στο διθέσιο αυτοκίνητο πόλης που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αστική μετακίνηση. Διατηρώντας τα στοιχεία που έκαναν το μοντέλο τόσο αναγνωρίσιμο, το νέο smart #2 φέρνει τη δική του, σύγχρονη προσέγγιση στην ηλεκτρική κινητικότητα, συνδυάζοντας compact διαστάσεις, ευελιξία και προηγμένη τεχνολογία.



Ο σχεδιασμός αποτελεί διαχρονικά ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της smart. Στο νέο smart #2, η σχεδιαστική ομάδα της Mercedes-Benz δίνει τη δική της σύγχρονη ερμηνεία στη γνώριμη φιλοσοφία της μάρκας, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο με έντονη προσωπικότητα και ξεκάθαρη σχεδιαστική ταυτότητα.Οι compact αναλογίες και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του smart #2 συνδυάζονται με τη σύγχρονη αισθητική προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που παραμένει πιστό στο DNA της smart, κοιτάζοντας παράλληλα προς το μέλλον.



Ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το smart #2 σχεδιάστηκε με στόχο να κάνει τις καθημερινές μετακινήσεις πιο εύκολες, άνετες και απολαυστικές. Η ηλεκτρική του τεχνολογία αναμένεται να προσφέρει αυτονομία έως 290 km (κατά WLTP), καλύπτοντας με άνεση τις ανάγκες των αστικών μετακινήσεων, αλλά και μεγαλύτερες διαδρομές. Παράλληλα, η δυνατότητα φόρτισης σε wallbox με ενσωματωμένο φορτιστή (OBC) ισχύος 11 kW επιτρέπει την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε περίπου 3 ώρες, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία στην καθημερινή αναπλήρωση της ενέργειας. Την ίδια στιγμή, οι compact διαστάσεις του και ο ιδιαίτερα μικρός κύκλος στροφής των μόλις 6,95 m εξασφαλίζουν αυξημένη ευελιξία, διευκολύνοντας τους ελιγμούς και το παρκάρισμα ακόμη και στους πιο απαιτητικούς δρόμους της πόλης.

smart #2 Premium: Περισσότερη άνεση σε κάθε διαδρομή



Η έκδοση Premium αναβαθμίζει την εμπειρία οδήγησης, με προσεγμένες λεπτομέρειες στον εξοπλισμό της που κάνουν τη διαφορά όσον αφορά στην άνεση και την τεχνολογία. Η γυάλινη οροφή προσφέρει μια πιο φωτεινή αίσθηση στην καμπίνα, ενώ τα θερμαινόμενα καθίσματα και το θερμαινόμενο τιμόνι προσφέρουν επιπλέον άνεση, ιδιαίτερα τις πιο κρύες ημέρες. Την εμπειρία συμπληρώνει το ηχοσύστημα Sennheiser με επτά ηχεία, προσφέροντας ποιοτικό ήχο σε κάθε διαδρομή. Η καθημερινή πρακτικότητα ενισχύεται και από τη δυνατότητα ασύρματης φόρτισης smartphone, επιτρέποντας στον οδηγό να διατηρεί τη συσκευή του φορτισμένη χωρίς την ανάγκη καλωδίων, για μεγαλύτερη ευκολία και άνεση σε κάθε μετακίνηση.

Ξεχωριστή πινελιά στην ατμόσφαιρα της καμπίνας προσθέτει ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 256 χρωμάτων, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών αποχρώσεων, προσαρμόζοντας το εσωτερικό στις προτιμήσεις και τη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για μια λεπτομέρεια που αναβαθμίζει αισθητικά τον χώρο και ενισχύει τον σύγχρονο, premium χαρακτήρα του smart #2.





Το smart #2 Premium, με τον ισορροπημένο συνδυασμό εξοπλισμού, τεχνολογίας και αισθητικής, διατίθεται για παραγγελία μέσω του επίσημου δικτύου smart στην Ελλάδα, με τιμή 24.990 €.Με το νέο smart #2, η smart επαναφέρει στην αγορά ένα μοντέλο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της. Και στην έκδοση Premium, η γνώριμη φιλοσοφία του έξυπνου διθέσιου πόλης συναντά τον πλούσιο εξοπλισμό και τη σχεδιαστική υπογραφή της Mercedes-Benz.

