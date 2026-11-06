smart #2 Premium: Δείτε την τιμή της έκδοσης με αισθητική Mercedes

Συνδυασμός εξοπλισμού, τεχνολογίας και αισθητικής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.26 , 15:36 Ελλάδα: Προτελευταία στην ΕΕ σε μισθούς πλήρους απασχόλησης για το 2025
06.11.26 , 15:29 Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Με την Ιωάννα δεν έχουμε επαφές, δεν είμαστε φίλοι»
06.11.26 , 15:26 smart #2 Premium: Δείτε την τιμή της έκδοσης με αισθητική Mercedes
06.11.26 , 15:26 IQ 160: Η νέα υπόθεση δεν αφήνει χρόνο σε Πηνελόπη & Αργύρη να εξηγηθούν
06.11.26 , 15:25 Λουτράκι: Συνελήφθη 43χρονος για τη δολοφονία ζευγαριού με τσεκούρι
06.11.26 , 15:06 Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία - «Ανάσα» για 2.500 εργαζόμενους
06.11.26 , 14:45 Θεσσαλονίκη: Με έξωση κινδυνεύει ηλικιωμένο ζευγάρι
06.11.26 , 14:44 Καρακατσάνη: Η απολαυστική εξομολόγηση της «Θεοφανίας» στη Ζήνα
06.11.26 , 14:35 Βασίλης Μπισμπίκης: Η τρυφερή ευχή στη Δέσποινα Βανδή για την πρεμιέρα της
06.11.26 , 14:25 ΕΟΔΥ: 57 εισαγωγές με γρίπη και 156 με κορωνοϊό μέσα σε μία εβδομάδα
06.11.26 , 14:21 Lepas: Στήριξη στη νέα γενιά σχεδιαστών μέσω βραβείων
06.11.26 , 14:13 Ερωτευμένα ζευγάρια σε βραδινή έξοδο - Ποιοι απόλαυσαν τον Παντελή Καναράκη
06.11.26 , 14:07 Στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένας μουσικός «κύκνος»!
06.11.26 , 14:06 Μεταναστευτικές ροές: Ασφυκτική πίεση σε Κρήτη και Γαύδο
06.11.26 , 14:02 «Μπούκαρε» σε τράπεζα και σκότωσε εργαζόμενη για χρέος 2.500 δολαρίων
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
World’s Best Awards: Αυτή είναι η ωραιότερη πόλη του κόσμου για το 2026
Άση Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου & πώς θα επηρεάσει η Νέα Σελήνη
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Έκπληξη! Αυτό το πρόσωπο επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση
«Ο Πίνακας»: Πλήθος ηθοποιών στην πρεμιέρα Παππά, Τσαγκαράκη & Ανδριόπουλου
Σάκης Ρουβάς σε Κατερίνα Καινούργιου: «Μήπως πρέπει να ξαναγνωριστούμε;»
Σιφναίου: Τα λόγια των ανθρώπων που έζησαν μαζί της τη «χρυσή εποχή»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
smart #2 Premium: Δείτε την τιμή της έκδοσης με αισθητική Mercedes
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με το νέο smart #2 η smart επιστρέφει στις ρίζες της – εκεί από όπου ξεκίνησε η ιστορία της: στο διθέσιο αυτοκίνητο πόλης που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αστική μετακίνηση. Διατηρώντας τα στοιχεία που έκαναν το μοντέλο τόσο αναγνωρίσιμο, το νέο smart #2 φέρνει τη δική του, σύγχρονη προσέγγιση στην ηλεκτρική κινητικότητα, συνδυάζοντας compact διαστάσεις, ευελιξία και προηγμένη τεχνολογία.

Ο σχεδιασμός αποτελεί διαχρονικά ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της smart. Στο νέο smart #2, η σχεδιαστική ομάδα της Mercedes-Benz δίνει τη δική της σύγχρονη ερμηνεία στη γνώριμη φιλοσοφία της μάρκας, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο με έντονη προσωπικότητα και ξεκάθαρη σχεδιαστική ταυτότητα.Οι compact αναλογίες και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του smart #2 συνδυάζονται με τη σύγχρονη αισθητική προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που παραμένει πιστό στο DNA της smart, κοιτάζοντας παράλληλα προς το μέλλον.

smart #2 Premium: Δείτε την τιμή της έκδοσης με αισθητική Mercedes
Ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το smart #2 σχεδιάστηκε με στόχο να κάνει τις καθημερινές μετακινήσεις πιο εύκολες, άνετες και απολαυστικές. Η ηλεκτρική του τεχνολογία αναμένεται να προσφέρει αυτονομία έως 290 km (κατά WLTP), καλύπτοντας με άνεση τις ανάγκες των αστικών μετακινήσεων, αλλά και μεγαλύτερες διαδρομές. Παράλληλα, η δυνατότητα φόρτισης σε wallbox με ενσωματωμένο φορτιστή (OBC) ισχύος 11 kW επιτρέπει την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε περίπου 3 ώρες, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία στην καθημερινή αναπλήρωση της ενέργειας. Την ίδια στιγμή, οι compact διαστάσεις του και ο ιδιαίτερα μικρός κύκλος στροφής των μόλις 6,95 m εξασφαλίζουν αυξημένη ευελιξία, διευκολύνοντας τους ελιγμούς και το παρκάρισμα ακόμη και στους πιο απαιτητικούς δρόμους της πόλης.
smart #2 Premium: Περισσότερη άνεση σε κάθε διαδρομή

smart #2 Premium: Δείτε την τιμή της έκδοσης με αισθητική Mercedes
Η έκδοση Premium αναβαθμίζει την εμπειρία οδήγησης, με προσεγμένες λεπτομέρειες στον εξοπλισμό της που κάνουν τη διαφορά όσον αφορά στην άνεση και την τεχνολογία. Η γυάλινη οροφή προσφέρει μια πιο φωτεινή αίσθηση στην καμπίνα, ενώ τα θερμαινόμενα καθίσματα και το θερμαινόμενο τιμόνι προσφέρουν επιπλέον άνεση, ιδιαίτερα τις πιο κρύες ημέρες. Την εμπειρία συμπληρώνει το ηχοσύστημα Sennheiser με επτά ηχεία, προσφέροντας ποιοτικό ήχο σε κάθε διαδρομή. Η καθημερινή πρακτικότητα ενισχύεται και από τη δυνατότητα ασύρματης φόρτισης smartphone, επιτρέποντας στον οδηγό να διατηρεί τη συσκευή του φορτισμένη χωρίς την ανάγκη καλωδίων, για μεγαλύτερη ευκολία και άνεση σε κάθε μετακίνηση.

Ξεχωριστή πινελιά στην ατμόσφαιρα της καμπίνας προσθέτει ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 256 χρωμάτων, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών αποχρώσεων, προσαρμόζοντας το εσωτερικό στις προτιμήσεις και τη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για μια λεπτομέρεια που αναβαθμίζει αισθητικά τον χώρο και ενισχύει τον σύγχρονο, premium χαρακτήρα του smart #2.

smart #2 Premium: Δείτε την τιμή της έκδοσης με αισθητική Mercedes

Το smart #2 Premium, με τον ισορροπημένο συνδυασμό εξοπλισμού, τεχνολογίας και αισθητικής, διατίθεται για παραγγελία μέσω του επίσημου δικτύου smart στην Ελλάδα, με τιμή 24.990 €.Με το νέο smart #2, η smart επαναφέρει στην αγορά ένα μοντέλο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της. Και στην έκδοση Premium, η γνώριμη φιλοσοφία του έξυπνου διθέσιου πόλης συναντά τον πλούσιο εξοπλισμό και τη σχεδιαστική υπογραφή της Mercedes-Benz.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SMART
 |
SMART #2 PREMIUM
 |
ΤΙΜΗ
 |
ΕΞΟΠΛΣΙΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Lepas: Στήριξη στη νέα γενιά σχεδιαστών μέσω βραβείων
Αυτοκινητο
Lepas: Στήριξη στη νέα γενιά σχεδιαστών μέσω βραβείων
Renault: Ετοίμασε κάτι καινούργιο για τα νέα της
Αυτοκινητο
Renault: Ετοίμασε κάτι καινούργιο για τα νέα της
BMW Group: Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα μετακινήθηκαν χωρίς οδηγό
Αυτοκινητο
BMW Group: Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα μετακινήθηκαν χωρίς οδηγό
Chery: Υποστηρίζει τους οδηγούς με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
Αυτοκινητο
Chery: Υποστηρίζει τους οδηγούς με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
Η Pirelli φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στο Interlagos
Αυτοκινητο
Η Pirelli φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στο Interlagos
MG MOTOR: Η σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Συγγελίδη
Αυτοκινητο
MG MOTOR: Η σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Συγγελίδη
Honda Prelude: Ήρθε με τεχνολογία από το μέλλον-Τιμή
Αυτοκινητο
Honda Prelude: Ήρθε με τεχνολογία από το μέλλον- Τιμή
Dacia: «Τρέχει» στον 43ο Μαραθώνιο Αθήνας
Αυτοκινητο
Dacia: «Τρέχει» στον 43ο Μαραθώνιο Αθήνας
CUPRA Raval: Στην τελική επτάδα για το βραβείο «Car of the Year 2027»
Αυτοκινητο
CUPRA Raval: Στην τελική επτάδα για το βραβείο «Car of the Year 2027»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top