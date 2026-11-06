Η Renault αναβαθμίζει συνολικά την ψηφιακή της παρουσία στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον πελάτη. Το νέο επίσημο site renault.gr συνδυάζει εύχρηστη πλοήγηση, πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο και διαμορφωτή αυτοκινήτου, φέρνοντας τη γκάμα, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες της μάρκας πιο κοντά στον επισκέπτη. Μαζί με το νέο pro.renault.gr για τα επαγγελματικά οχήματα, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, από την αναζήτηση αυτοκινήτου μέχρι τη φροντίδα του.



Το νέο site renault.gr συγκεντρώνει τη γκάμα και τις βασικές υπηρεσίες της Renault σε μια ανανεωμένη εμπειρία πλοήγησης, με επίκεντρο τον πελάτη.

Η Grand Automotive Hellas, επίσημος εισαγωγέας των Renault και Dacia στην Ελλάδα, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου site renault.gr, ενός σημαντικού έργου που αναβαθμίζει συνολικά την ψηφιακή παρουσία της Renault στην ελληνική αγορά. Με εύχρηστο περιβάλλον, φιλική πλοήγηση και ανανεωμένο περιεχόμενο, η νέα επίσημη ιστοσελίδα διευκολύνει κάθε βήμα της διαδρομής του πελάτη. Aπό την πρώτη γνωριμία με ένα μοντέλο και τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου του, έως την επικοινωνία με το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο και την υποστήριξη μετά την αγορά. Το εύρος του site καλύπτει τόσο τα επιβατικά όσο και τα επαγγελματικά οχήματα, τα οποία αποκτούν τη δική τους ανανεωμένη ψηφιακή παρουσία στο pro.renault.gr.



Στο νέο renault.gr, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τη γκάμα επιβατικών αυτοκινήτων, να ενημερωθούν για τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μοντέλων ενδιαφέροντος και να συγκρίνουν εκδόσεις, ώστε να εντοπίσουν εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Η σαφής οργάνωση της πληροφορίας διευκολύνει την αναζήτηση, ενώ το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, με φωτογραφίες και videos, φέρνει στο προσκήνιο τη σχεδίαση, τις τεχνολογίες και την εμπειρία που προσφέρει κάθε μοντέλο. Ο νέος διαμορφωτής αυτοκινήτου τους επιτρέπει να επιλέξουν στοιχεία όπως το χρώμα και ο εξοπλισμός, να δουν τη διαμόρφωσή τους και να αποκτήσουν εικόνα της τελικής τιμής, προετοιμάζοντας πιο εύκολα και με μεγαλύτερη σαφήνεια την επιλογή τους.

