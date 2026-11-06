Renault: Ετοίμασε κάτι καινούργιο για τα νέα της

Εξερευνήστε την γκάμα των αυτοκινήτων της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.26 , 15:36 Ελλάδα: Προτελευταία στην ΕΕ σε μισθούς πλήρους απασχόλησης για το 2025
06.11.26 , 15:29 Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Με την Ιωάννα δεν έχουμε επαφές, δεν είμαστε φίλοι»
06.11.26 , 15:26 smart #2 Premium: Δείτε την τιμή της έκδοσης με αισθητική Mercedes
06.11.26 , 15:25 Λουτράκι: Συνελήφθη 43χρονος για τη δολοφονία ζευγαριού με τσεκούρι
06.11.26 , 15:06 Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία - «Ανάσα» για 2.500 εργαζόμενους
06.11.26 , 14:45 Θεσσαλονίκη: Με έξωση κινδυνεύει ηλικιωμένο ζευγάρι
06.11.26 , 14:44 Καρακατσάνη: Η απολαυστική εξομολόγηση της «Θεοφανίας» στη Ζήνα
06.11.26 , 14:35 Βασίλης Μπισμπίκης: Η τρυφερή ευχή στη Δέσποινα Βανδή για την πρεμιέρα της
06.11.26 , 14:25 ΕΟΔΥ: 57 εισαγωγές με γρίπη και 156 με κορωνοϊό μέσα σε μία εβδομάδα
06.11.26 , 14:21 Lepas: Στήριξη στη νέα γενιά σχεδιαστών μέσω βραβείων
06.11.26 , 14:13 Ερωτευμένα ζευγάρια σε βραδινή έξοδο - Ποιοι απόλαυσαν τον Παντελή Καναράκη
06.11.26 , 14:07 Στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένας μουσικός «κύκνος»!
06.11.26 , 14:06 Μεταναστευτικές ροές: Ασφυκτική πίεση σε Κρήτη και Γαύδο
06.11.26 , 14:02 «Μπούκαρε» σε τράπεζα και σκότωσε εργαζόμενη για χρέος 2.500 δολαρίων
06.11.26 , 14:00 «Δεν ήταν ζωντανός, ήταν Φάντασμα»- Sneak preview από «Τα Φαντάσματα»
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
World’s Best Awards: Αυτή είναι η ωραιότερη πόλη του κόσμου για το 2026
Άση Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου & πώς θα επηρεάσει η Νέα Σελήνη
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Έκπληξη! Αυτό το πρόσωπο επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση
«Ο Πίνακας»: Πλήθος ηθοποιών στην πρεμιέρα Παππά, Τσαγκαράκη & Ανδριόπουλου
Σάκης Ρουβάς σε Κατερίνα Καινούργιου: «Μήπως πρέπει να ξαναγνωριστούμε;»
Σιφναίου: Τα λόγια των ανθρώπων που έζησαν μαζί της τη «χρυσή εποχή»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Renault: Ετοίμασε κάτι καινούργιο για τα νέα της
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 Η Renault αναβαθμίζει συνολικά την ψηφιακή της παρουσία στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον πελάτη. Το νέο επίσημο site renault.gr συνδυάζει εύχρηστη πλοήγηση, πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο και διαμορφωτή αυτοκινήτου, φέρνοντας τη γκάμα, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες της μάρκας πιο κοντά στον επισκέπτη. Μαζί με το νέο pro.renault.gr για τα επαγγελματικά οχήματα, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, από την αναζήτηση αυτοκινήτου μέχρι τη φροντίδα του.
 Renault: Ετοίμασε κάτι καινούργιο για τα νέα της
Το νέο site renault.gr συγκεντρώνει τη γκάμα και τις βασικές υπηρεσίες της Renault σε μια ανανεωμένη εμπειρία πλοήγησης, με επίκεντρο τον πελάτη.

Η Grand Automotive Hellas, επίσημος εισαγωγέας των Renault και Dacia στην Ελλάδα, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου site renault.gr, ενός σημαντικού έργου που αναβαθμίζει συνολικά την ψηφιακή παρουσία της Renault στην ελληνική αγορά. Με εύχρηστο περιβάλλον, φιλική πλοήγηση και ανανεωμένο περιεχόμενο, η νέα επίσημη ιστοσελίδα διευκολύνει κάθε βήμα της διαδρομής του πελάτη. Aπό την πρώτη γνωριμία με ένα μοντέλο και τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου του, έως την επικοινωνία με το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο και την υποστήριξη μετά την αγορά. Το εύρος του site καλύπτει τόσο τα επιβατικά όσο και τα επαγγελματικά οχήματα, τα οποία αποκτούν τη δική τους ανανεωμένη ψηφιακή παρουσία στο pro.renault.gr.

 Renault: Ετοίμασε κάτι καινούργιο για τα νέα της
Στο νέο renault.gr, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τη γκάμα επιβατικών αυτοκινήτων, να ενημερωθούν για τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μοντέλων ενδιαφέροντος και να συγκρίνουν εκδόσεις, ώστε να εντοπίσουν εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Η σαφής οργάνωση της πληροφορίας διευκολύνει την αναζήτηση, ενώ το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, με φωτογραφίες και videos, φέρνει στο προσκήνιο τη σχεδίαση, τις τεχνολογίες και την εμπειρία που προσφέρει κάθε μοντέλο. Ο νέος διαμορφωτής αυτοκινήτου τους επιτρέπει να επιλέξουν στοιχεία όπως το χρώμα και ο εξοπλισμός, να δουν τη διαμόρφωσή τους και να αποκτήσουν εικόνα της τελικής τιμής, προετοιμάζοντας πιο εύκολα και με μεγαλύτερη σαφήνεια την επιλογή τους.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
RENAULT
 |
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 |
SITE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

smart #2 Premium: Δείτε την τιμή της έκδοσης με αισθητική Mercedes
Αυτοκινητο
smart #2 Premium: Δείτε την τιμή της έκδοσης με αισθητική Mercedes
Lepas: Στήριξη στη νέα γενιά σχεδιαστών μέσω βραβείων
Αυτοκινητο
Lepas: Στήριξη στη νέα γενιά σχεδιαστών μέσω βραβείων
BMW Group: Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα μετακινήθηκαν χωρίς οδηγό
Αυτοκινητο
BMW Group: Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα μετακινήθηκαν χωρίς οδηγό
Chery: Υποστηρίζει τους οδηγούς με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
Αυτοκινητο
Chery: Υποστηρίζει τους οδηγούς με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
Η Pirelli φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στο Interlagos
Αυτοκινητο
Η Pirelli φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στο Interlagos
MG MOTOR: Η σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Συγγελίδη
Αυτοκινητο
MG MOTOR: Η σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Συγγελίδη
Honda Prelude: Ήρθε με τεχνολογία από το μέλλον-Τιμή
Αυτοκινητο
Honda Prelude: Ήρθε με τεχνολογία από το μέλλον- Τιμή
Dacia: «Τρέχει» στον 43ο Μαραθώνιο Αθήνας
Αυτοκινητο
Dacia: «Τρέχει» στον 43ο Μαραθώνιο Αθήνας
CUPRA Raval: Στην τελική επτάδα για το βραβείο «Car of the Year 2027»
Αυτοκινητο
CUPRA Raval: Στην τελική επτάδα για το βραβείο «Car of the Year 2027»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top