Στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένας μουσικός «κύκνος»!

Νέο επεισόδιο σήμερα Παρασκευή στις 17:20 στο Star

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Σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένας μουσικός «κύκνος»!

Ο Σαμουέλ και ο Γιάννης, τρίτης και τέταρτης γενιάς ειδικοί στα μουσικά όργανα, παρουσιάζουν στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash έναν μουσικό «κύκνο». Τα ξεχωριστά μουσικά όργανα της οικογένειας Σαμουελιάν έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς οι μελωδίες τους έχουν ντύσει μουσικά πολλές γνωστές ταινίες. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια βρίσκεται μπροστά στους πέντε αγοραστές διεκδικώντας το ενδιαφέρον τους!

Στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένας μουσικός «κύκνος»!

Το κουτί του Αντώνη δεν είναι ένα απλό κουτί! Έχει σκεπαστό roll top και εσωτερική επένδυση με μπλε βελούδο, δύο στοιχεία που υποδηλώνουν την ιδιαίτερη και πολυτελή αισθητική του. Σε πολλά αστικά σπίτια της παλιάς Αθήνας, αντικείμενα αυτού του είδους αποτελούσαν κομμάτια του οικιακού εξοπλισμού. Πώς θα αξιολογήσουν οι πέντε αγοραστές του Cash or Trash το αντικείμενο του πωλητή και ποιος θα κάνει την πρώτη προσφορά;

Στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένας μουσικός «κύκνος»!

Είναι γεγονός ότι ο απόδημος ελληνισμός τιμά με ιδιαίτερη ευλάβεια τις παραδόσεις των παλαιότερων γενεών. Κάπως έτσι και η Βίκυ, γεννημένη και μεγαλωμένη στην Καλιφόρνια της Αμερικής, σπούδασε Βυζαντινή ιστορία και ακολουθώντας τις ελληνικές της ρίζες επέστρεψε στην Ελλάδα. Τα αντικείμενα που παρουσιάζει η πωλήτρια στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash «ξυπνούν» μνήμες από την ελληνική λαϊκή παράδοση και τις παραδοσιακές φορεσιές, στολισμένες με τα βαθιά φυσικά χρώματα της Ελλάδας! Θα καταφέρουν να συγκινήσουν με την ιστορία τους και τους πέντε αγοραστές;

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

Στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένας μουσικός «κύκνος»!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.

Στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένας μουσικός «κύκνος»!

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH TRAILER
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CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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