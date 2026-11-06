Θεσσαλονίκη: Με έξωση κινδυνεύει ηλικιωμένο ζευγάρι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απορρίφθηκε το αίτημα αναστολής έξωσης ηλικιωμένου ζευγαριού 77 και 75 ετών στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.
  • Το ζευγάρι είχε γίνει εγγυητής σε δάνειο του γιου τους, ο οποίος αδυνατούσε να το αποπληρώσει λόγω οικονομικών προβλημάτων.
  • Μετά από 30 χρόνια στο ίδιο σπίτι, κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο.
  • Γείτονες και κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι για να υποστηρίξουν το ζευγάρι και να εμποδίσουν την έξωση.

Απορρίφθηκε το αίτημα αναστολής της έξωσης ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, 77 και 75 ετών, από το σπίτι του στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει πλέον να βρεθεί στον δρόμο. 

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Το ζευγάρι είχε μπει εγγυητής σε δάνειο που είχε πάρει ο γιος τους πριν από χρόνια. Εκείνος, λόγω της οικονομικής κρίσης και της απώλειας της εργασίας του, αδυνατούσε να το αποπληρώσει και, όπως καταγγέλλει, παρέδωσε τα κλειδιά του ακινήτου στην τράπεζα.  

Ωστόσο, έπειτα από 30 χρόνια στο ίδιο σπίτι, οι γονείς του κινδυνεύουν τώρα να το χάσουν. 

Θεσσαλονίκη: Με έξωση κινδυνεύει ηλικιωμένο ζευγάρι

Όπως μετέδωσε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η ανταποκρίτρια Ραλλιώ Λεπίδου, από το πρωί, γείτονες και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι, επιχειρώντας να εμποδίσουν την έξωση και να συμπαρασταθούν στο ηλικιωμένο ζευγάρι. 

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