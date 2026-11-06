Θεσσαλονίκη: Με έξωση κινδυνεύει ηλικιωμένο ζευγάρι

Απορρίφθηκε το αίτημα αναστολής της έξωσης ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, 77 και 75 ετών, από το σπίτι του στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει πλέον να βρεθεί στον δρόμο.

Το ζευγάρι είχε μπει εγγυητής σε δάνειο που είχε πάρει ο γιος τους πριν από χρόνια. Εκείνος, λόγω της οικονομικής κρίσης και της απώλειας της εργασίας του, αδυνατούσε να το αποπληρώσει και, όπως καταγγέλλει, παρέδωσε τα κλειδιά του ακινήτου στην τράπεζα.

Ωστόσο, έπειτα από 30 χρόνια στο ίδιο σπίτι, οι γονείς του κινδυνεύουν τώρα να το χάσουν.

Όπως μετέδωσε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η ανταποκρίτρια Ραλλιώ Λεπίδου, από το πρωί, γείτονες και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι, επιχειρώντας να εμποδίσουν την έξωση και να συμπαρασταθούν στο ηλικιωμένο ζευγάρι.

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