«Τα ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ» εμπνέουν τον Χάρη- Την Κυριακή στις 21:00 στο Star

Tα Φαντάσματα φοβούνται μήπως Μαρίνα και Χάρης πουλήσουν το σπίτι

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10 ξεκαρδιστικών επεισοδίων!

«Τα ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ» εμπνέουν τον Χάρη- Την Κυριακή στις 21:00 στο Star

Τι θα δούμε στo 6ο επεισόδιο

Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 21:00

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού παρουσιάζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που καταλήγει σε μπλακ άουτ. Εμπνευσμένη από το σκοτάδι, η Θεοφανία αρχίζει να διηγείται την ιστορία του θανάτου της, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα φαντάσματα να τρομάξουν πολύ. Ο Χάρης κατεβαίνει στο υπόγειο, για να ελέγξει τις ασφάλειες. Εκεί, ανακαλύπτει έναν πίνακα που είχε ζωγραφίσει η Μαρίνα στα εφηβικά της χρόνια και την πείθει ότι πρέπει να καλλιεργήσει την καλλιτεχνική της πλευρά. Ο Γεράσιμος το ακούει και προθυμοποιείται να ποζάρει αυτός για εκείνη. Ο Απόστολος βρίσκει την ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του σχετικά με την τέχνη του ψέματος. Ταυτόχρονα, ο Χάρης αντλεί έμπνευση από τα φαντάσματα και αποφασίζει να ξεκινήσει ένα podcast για το στοιχειωμένο σπίτι, ελπίζοντας να γίνει viral και, μ’ αυτόν τον τρόπο, να προσελκύσει χορηγούς. Τα φαντάσματα ανησυχούν μήπως η Μαρίνα και ο Χάρης πουλήσουν το σπίτι και αποφασίζουν ότι πρέπει να κάνουν μία κουβέντα μαζί τους και να τους ενημερώσουν πως αμφισβητούν το δικαίωμά τους να το κάνουν αυτό…

Αποκλειστικό απόσπασμα από το 6ο επεισόδιο της σειράς «ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ», όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου.


Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.

Συμμετέχουν: Στράτος Χρήστου, Άρης Μπαλής, Ειρήνη Μπούνταλη


Περιγραφή της σειράς

Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα τεράστιο αρχοντικό, γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) προσπαθούν ακόμη να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη, που έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή τους, παρέα με τους ιδιαίτερους συγκατοίκους τους στο αρχοντικό των Παπαρηγόπουλων.

Κάθε μέρα είναι μία νέα πρόκληση, ειδικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία... θεριεύουν όλο και περισσότερο, παρά τις απέλπιδες και συχνά... ξεκαρδιστικές προσπάθειές τους να βρουν λύση για να τα φέρουν βόλτα!

Στον αγώνα τους αυτόν έχουν πότε συμμάχους και πότε αποφασισμένους αντιπάλους ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ του σπιτιού, καθένα εκ των οποίων αλληλοεπιδρά με τη Μαρίνα με ξεχωριστό και σίγουρα σουρεαλιστικό τρόπο, ενώ και ο Χάρης δεν μένει ανεπηρέαστος από τα καπρίτσια τους, τα οποία φροντίζουν να του γνωστοποιούν με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο.


Μία αλυσίδα παρεξηγήσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων με τους γύρω τους, αλλά και τους εκάστοτε επισκέπτες του αρχοντικού θα δοκιμάσει τη σχέση τους, θα προξενήσει κύματα γέλιου και θα αποτελέσει αφορμή για την εμφάνιση νέων... όχι και τόσο ζωντανών παρουσιών στα ενδότερα του αρχοντικού!

Και πάνω που τα μπλεξίματά τους δε θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτερα, μία απρόσμενη είδηση πέφτει σαν βόμβα ανάμεσα στο ζευγάρι, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στην καθημερινότητά τους και αναγκάζοντας τόσο αυτούς, όσο και


ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ να προετοιμαστούν για την άφιξη ενός νέου επισκέπτη, που το αρχοντικό δεν έχει δει για αιώνες...


Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν, έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων!

Ευτράπελα, απρόσμενες εκπλήξεις, ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που διαδέχεται η μία την άλλη, μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις!


Νέα πρόσωπα. Νέες περιπέτειες. Νέα φαντασμαγορικά μπερδέματα.


ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Το πιο απρόβλεπτο... στοιχειωμένο τηλεοπτικό ραντεβού της τηλεοπτικής σεζόν είναι στο Star, Κυριακή 8 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 21:00!


Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.


Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.


Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος

Producer: Διονύσης Σαμιώτης

Head of Production: Νάνσυ Κοκολάκη

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Παπανικολάου

Παραγωγή: Tanweer Productions


#TaFantasmata #StarChanneltv

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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ΤΡΕΙΛΕΡ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
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ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
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