Χώρισαν Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό

Η απόφαση για τον γιο τους

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Χώρισαν Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους μέσω κοινής δήλωσης.
  • Η απόφαση του χωρισμού ελήφθη από κοινού με σεβασμό και κατανόηση.
  • Παραμένουν ενωμένοι για την ανατροφή του γιου τους, Γεράσιμου.
  • Ζητούν από τα ΜΜΕ διακριτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή, κυρίως για το παιδί τους.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2018 και περιλάμβανε γάμο και βάφτιση του γιου τους το 2025.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης αποφάσισαν να γυρίσουν σελίδα στην προσωπική τους ζωή, βάζοντας τέλος στη σχέση τους. Την είδηση του χωρισμού τους έκαναν γνωστή οι δύο τραγουδιστές μέσα από κοινή ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η Ανδρομάχη για τις φήμες χωρισμού από τον Λιβάνη – «Δεν αφορά κανέναν»

Όπως διευκρινίζεται, πρόκειται για μια απόφαση που πήραν από κοινού, έπειτα από συνεννόηση και με αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό. Παρά την αλλαγή στην προσωπική τους ζωή, οι δυο τους παραμένουν ενωμένοι σε ό,τι αφορά το σημαντικότερο κομμάτι της κοινής τους διαδρομής: τον γιο τους, Γεράσιμο, για τον οποίο θα συνεχίσουν να φροντίζουν μαζί.

Μάλιστα, μέσα από την ανακοίνωσή τους απευθύνουν έκκληση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να σεβαστούν αυτή την ιδιαίτερη περίοδο, ζητώντας διακριτικότητα και ευαισθησία, κυρίως για την προστασία της ιδιωτικότητας του παιδιού τους.

Η κοινή ανακοίνωση της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη

«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή.

Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα.

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους.

Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα».

Την ανακοίνωση υπογράφουν η πληρεξούσια δικηγόρος της Ανδρομάχης, Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου, και η πληρεξούσια δικηγόρος του Γιώργου Λιβάνη, Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου, δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω.

Χώρισαν Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό

Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης: Από τη φιλία στον έρωτα και την οικογένεια

Η γνωριμία της Ανδρομάχης με τον Γιώργο Λιβάνη ξεκίνησε το 2018, μέσα από τον επαγγελματικό τους χώρο. Αρχικά, οι δυο τους ανέπτυξαν μια φιλική σχέση, η οποία με το πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο δυνατό.

Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού

Το φλερτ άρχισε την άνοιξη του 2023, με τον Γιώργο Λιβάνη να κάνει το πρώτο βήμα. Οι δύο καλλιτέχνες προτίμησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τους πρώτους μήνες, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024, όταν επιβεβαίωσαν δημόσια τον έρωτά τους μέσα από την πρώτη κοινή φωτογράφιση και συνέντευξή τους στο περιοδικό ΟΚ!.

Χώρισαν Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό

Μάλιστα, η κοινή τους μουσική πορεία απέκτησε και ένα ξεχωριστό τραγούδι, το «Δε μας χωρίζει τίποτα», που κυκλοφόρησαν μέσα από την Panik Records και γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ήρθε στη ζωή ο γιος τους, Γεράσιμος, αλλάζοντας για πάντα την καθημερινότητά τους. Λίγο αργότερα, ο τραγουδιστής έκανε στην αγαπημένη του μια ρομαντική πρόταση γάμου στην Πάφο, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, με την Ανδρομάχη να λέει το πολυπόθητο «ναι».

Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης: Η αινιγματική ανάρτηση και οι φήμες χωρισμού

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025, στο κτήμα Anais στους Θρακομακεδόνες, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων συνεργατών. Η ημέρα είχε διπλή χαρά για την οικογένειά τους, καθώς παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η βάφτιση του γιου τους, ο οποίος πήρε το όνομα Γεράσιμος, από τον πατέρα του τραγουδιστή.

Χώρισαν Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό

Έτσι, μετά από μια κοινή πορεία που περιλάμβανε έρωτα, γάμο και τη δημιουργία οικογένειας, οι δύο καλλιτέχνες αποφάσισαν να συνεχίσουν χωριστά την προσωπική τους ζωή, διατηρώντας ως κοινή προτεραιότητα τον γιο τους.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
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