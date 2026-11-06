Με την παραγωγή του να πραγματοποιείται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της αμερικανικής φίρμας στη Βαλένθια της Ισπανίας, το νέο Ford Kuga FHEV εξελίχθηκε με βάση τις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών. Η ποιότητα κύλισης, η ακρίβεια σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς και η συνολικά στιβαρή αίσθηση πίσω από το τιμόνι αποτελούν μερικά από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν διαχρονικά τα μοντέλα της Ford και κάνουν το Kuga FHEV να ξεχωρίζει σήμερα στην κατηγορία των οικογενειακών SUV.

Η άνεση και η ευρυχωρία αποτελούν δύο ακόμα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του. Η καμπίνα φιλοξενεί με άνεση έως πέντε επιβάτες, ενώ το συρόμενο πίσω κάθισμα επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόζει τον διαθέσιμο χώρο, τόσο για τους πίσω επιβάτες όσο και για τις αποσκευές που ανέρχεται έως και τα 553 λίτρα, ανάλογα με τις ανάγκες.

Στην καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη, το προηγμένο αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης με μέγιστη ισχύ 180 PS αξιοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την ηλεκτρική ενέργεια που ανακτάται κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου χωρίς ποτέ να απαιτείται φόρτιση από εξωτερική πηγή. Η ομαλή λειτουργία του συστήματος, η αθόρυβη κίνηση στις χαμηλές ταχύτητες και η ευκολία χειρισμού χάρη και στο αυτόματο κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων κάνουν κάθε καθημερινή διαδρομή πιο ξεκούραστη, ενώ η αυτόματη λειτουργία του υβριδικού συστήματος επιτρέπει στον οδηγό να απολαμβάνει όλα τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης χωρίς να αλλάζει τις συνήθειές του.

Ο ισχυρός βενζινοκινητήρας, σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα εξασφαλίζουν πολύ καλές επιδόσεις και άφθονη δύναμη για ασφαλείς προσπεράσεις και ξεκούραστα ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο. Η ποιοτική σε απόσβεση ανάρτηση, η εξαιρετική ηχομόνωση και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού συμβάλλουν ώστε κάθε εκδρομή και απόδραση να πραγματοποιείται με ακόμη μέγιστη άνεση, ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

Με σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας για τους επιβάτες, τα πιο προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έναν ολοκληρωμένο εξοπλισμό άνεση που καλύπτει κάθε απαίτηση και ανάγκη της σύγχρονης οικογένειας, το Ford Kuga FHEV αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ένα SUV που προσφέρει περισσότερα σε κάθε επίπεδο.

Με προσιτή τιμή, μειωμένο κόστος χρήσης και τους καλύτερους όρους απόκτησης

Με νέα, ακόμα πιο ελκυστική τιμή 31.494€, το ετοιμοπαράδοτο Ford Kuga FHEV τοποθετείται τώρα στα επίπεδα κόστους της βενζινοκίνητης έκδοσης καθιστώντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της εταιρείας ακόμη πιο προσιτή για όλους εκείνους που αναζητούν σήμερα ένα εξαιρετικά αποδοτικό, ευρύχωρο και προηγμένο οικογενειακό SUV.Παράλληλα, χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO2 που φτάνουν μόλις τα 122 gr/km, τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά, ολοκληρώνοντας ένα πακέτο που καθιστά το Ford Kuga FHEV μία από τις πιο συμφέρουσες προτάσεις στην κατηγορία των μεσαίων SUV.

Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Ford Kuga FHEV είτε μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης Ford Finance με χαμηλότοκο επιτόκιο, είτε ακόμα και μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease, με εξαιρετικά ανταγωνιστικό μηνιαίο μίσθωμα.