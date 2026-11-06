Αλλαγές στο καθεστώς ασφαλιστικής κάλυψης των παιδιών ως έμμεσων μελών της οικογένειας προβλέπει διάταξη του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο τη διατήρηση της ασφαλιστικής τους ικανότητας μετά την ενηλικίωση, αλλά και τη δυνατότητα επανένταξής τους στην ασφάλιση των γονέων όταν λήξει το προσωπικό ασφαλιστικό τους δικαίωμα.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η ασφαλιστική ικανότητα των παιδιών ως έμμεσα μέλη της οικογένειας θα διατηρείται έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με τον τρόπο αυτό προβλέπεται μεταβατικό διάστημα για τη συνέχιση της υγειονομικής περίθαλψης μετά την ενηλικίωση.

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