Ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους προκάλεσε η Μαριάντα Πιερίδη, όταν δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Στο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια εμφανιζόταν με ορό στο χέρι, χωρίς να γνωρίζει ακόμη τι είχε προκαλέσει την αδιαθεσία της. Όπως ανέφερε αρχικά, δεν είχε ξεκαθαρίσει αν επρόκειτο για άγχος, κούραση ή κάτι άλλο, ωστόσο προσπαθούσε να διατηρεί τη θετική της σκέψη.

«Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει.. μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες αργότερα, η Μαριάντα Πιερίδη επανήλθε με νέα ανάρτηση, θέλοντας να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν με την περιπέτεια της υγείας της. Η ίδια αποκάλυψε πως ευτυχώς δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, καθώς το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε εγκαίρως.

«Αγαπημένοι μουυυυ, μη μου ανησυχείτε! Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς και με λίγη ξεκούραση και φροντίδα θα είμαι πολύ σύντομα πάλι κοντά σας!!! Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα και για όλη την αγάπη σας και τη θετική σας ενέργεια. Σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά!

Ξεκούραση για σήμερα κ η μανούλα παρέα…», έγραψε, ευχαριστώντας τους διαδικτυακούς της φίλους για το ενδιαφέρον και τα μηνύματα συμπαράστασης.