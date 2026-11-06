Πιερίδη: Η φωτογραφία με τον ορό που ανησύχησε τους followers της

Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριάντα Πιερίδη ανησύχησε τους followers της με φωτογραφία από το νοσοκομείο, όπου είχε ορό στο χέρι.
  • Αρχικά, δεν γνώριζε την αιτία της αδιαθεσίας της, αναφέροντας άγχος ή κούραση.
  • Με νέα ανάρτηση, καθησύχασε τους θαυμαστές της, λέγοντας ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
  • Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε εγκαίρως και θα χρειαστεί λίγη ξεκούραση.
  • Ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για την υποστήριξη και την αγάπη τους.

Ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους προκάλεσε η Μαριάντα Πιερίδη, όταν δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Στο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια εμφανιζόταν με ορό στο χέρι, χωρίς να γνωρίζει ακόμη τι είχε προκαλέσει την αδιαθεσία της. Όπως ανέφερε αρχικά, δεν είχε ξεκαθαρίσει αν επρόκειτο για άγχος, κούραση ή κάτι άλλο, ωστόσο προσπαθούσε να διατηρεί τη θετική της σκέψη.

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«Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει.. μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

Λίγες ώρες αργότερα, η Μαριάντα Πιερίδη επανήλθε με νέα ανάρτηση, θέλοντας να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν με την περιπέτεια της υγείας της. Η ίδια αποκάλυψε πως ευτυχώς δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, καθώς το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε εγκαίρως.

«Αγαπημένοι μουυυυ, μη μου ανησυχείτε! Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς και με λίγη ξεκούραση και φροντίδα θα είμαι πολύ σύντομα πάλι κοντά σας!!! Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα και για όλη την αγάπη σας και τη θετική σας ενέργεια. Σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά!

Ξεκούραση για σήμερα κ η μανούλα παρέα…», έγραψε, ευχαριστώντας τους διαδικτυακούς της φίλους για το ενδιαφέρον και τα μηνύματα συμπαράστασης.

Πιερίδη: Η φωτογραφία με τον ορό που ανησύχησε τους followers της

 

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Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΠΙΕΡΙΔΗ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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