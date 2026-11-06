Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 06/11/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Κ, το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
Αν και εμφανίστηκαν αρκετά γράμματα στον πίνακα η παίκτρια δεν κατάφερε να τα συνδυάσει ώστε να λύσει τον γρίφο του τελικού.
Θες να προσπαθήσεις κι εσύ;
Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του Τροχού της Τύχης
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