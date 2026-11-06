Τροχός της Τύχης: Πόσο εύκολος ήταν τελικά ο γρίφος με τα «Συνώνυμα»;

Η προσπάθεια της Μαρίας στον τελικό

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Τροχός της Τύχης: Πόσο εύκολος ήταν τελικά ο γρίφος με τα «Συνώνυμα»;
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Δες τη λύση του γρίφου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 06/11/2026, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Συνώνυμα», με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α στον πίνακα.
  • Η παίκτρια πρότεινε τα γράμματα Ν, Κ, Ρ και το φωνήεν Ι.
  • Παρά την εμφάνιση αρκετών γραμμάτων, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο του τελικού.
  • Το επεισόδιο μεταδόθηκε από το Star.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 06/11/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Πόσο εύκολος ήταν τελικά ο γρίφος με τα «Συνώνυμα»;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Κ, το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Πόσο εύκολος ήταν τελικά ο γρίφος με τα «Συνώνυμα»;

Αν και εμφανίστηκαν αρκετά γράμματα στον πίνακα η παίκτρια δεν κατάφερε να τα συνδυάσει ώστε να λύσει τον γρίφο του τελικού.

Θες να προσπαθήσεις κι εσύ;

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του Τροχού της Τύχης

 

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