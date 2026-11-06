Μια ξεχωριστή ιστορία με άρωμα παλιάς Αθήνας και μουσικής παράδοσης εκτυλίχθηκε στο Cash or Trash, όταν ο Γιάννης και ο Σαμουέλ Σαμουηλιάν βρέθηκαν στο πλατό της εκπομπής του Star, έχοντας μαζί τους ένα ιδιαίτερο αντικείμενο από την προσωπική τους συλλογή: ένα σπάνιο, χειροποίητο μπαρόκ λαούτο με χαρακτηριστικό κυρτό λαιμό που θυμίζει κύκνο.

Πατέρας και γιος, με αρμενική καταγωγή, μοιράστηκαν με την παρουσιάστρια και τους εκτιμητές την οικογενειακή ιστορία της επιχείρησής τους, η οποία μετρά σχεδόν έναν αιώνα ζωής και βρίσκεται από το 1928 στο Μοναστηράκι.

Όπως αποκάλυψαν, όλα ξεκίνησαν από τον παππού της οικογένειας, ο οποίος έφτασε πρόσφυγας από τη Σμύρνη το 1922, μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Έξι χρόνια αργότερα κατάφερε να ανοίξει το κατάστημα με μουσικά όργανα, το οποίο πέρασε διαδοχικά στα χέρια των επόμενων γενεών. Ο πατέρας του Γιάννη ανέλαβε το 1952, ο ίδιος το 1983, ενώ σήμερα την οικογενειακή παράδοση συνεχίζει και ο γιος του, μαζί με τον θείο του.

Μάλιστα, ο Γιάννης αποκάλυψε πως ο παππούς του είχε συνεργαστεί με τον Φίνο, προμηθεύοντας μουσικά όργανα για γνωστές ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, όπως οι «Θαλασσιές οι Χάντρες» και οι «Γοργόνες και Μάγκες».

Το σπάνιο μουσικό όργανο και η εκτίμηση

Το αντικείμενο που έφεραν στο Cash or Trash ήταν ένα μπαρόκ λαούτο, ένα όργανο που χρησιμοποιούνταν στην Ευρώπη κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήταν ο λεγόμενος «κύκνειος λαιμός» (swan neck), μια κατασκευή που επιμηκύνει τη χορδή, επιτρέποντας την παραγωγή πιο μπάσων νοτών.

Ο Σαμουέλ εξήγησε πως το απέκτησε έπειτα από ανταλλαγή με τον Έλληνα κατασκευαστή Παύλο Βλάχο, στον οποίο είχε δώσει μια παλιά κιθάρα δικής του συλλογής.

Ο εκτιμητής Θάνος αναγνώρισε τη χειροποίητη κατασκευή, την εξαιρετική κατάσταση και την ετικέτα του δημιουργού ως σημαντικά πλεονεκτήματα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο που απευθύνεται σε ένα πιο εξειδικευμένο αγοραστικό κοινό. Η εκτίμησή του ήταν 1.500 ευρώ, χαμηλότερη από τα 2.500 ευρώ που ζητούσαν αρχικά οι δύο επισκέπτες.

Για να προστατευτεί, μάλιστα, η μοναδικότητα του αντικειμένου, τους έδωσε την κάρτα εκτιμητή, με αποτέλεσμα η δημοπρασία να ξεκινήσει από τα 800 ευρώ.

Η κόντρα στη δημοπρασία και η συμφωνία στα 1.800 ευρώ

Το ιδιαίτερο μουσικό όργανο κέντρισε το ενδιαφέρον των αγοραστών, με τη δημοπρασία να εξελίσσεται σε μια μικρή μάχη ανάμεσα στους συλλέκτες και τους εμπόρους.

Η Νάντια και η Άντα έδειξαν από την αρχή πως ήθελαν να διεκδικήσουν το λαούτο, ενώ οι υπόλοιποι αγοραστές σχολίαζαν το ιδιαίτερο design και τη συλλεκτική του αξία. Οι προσφορές ξεκίνησαν από τα 850 ευρώ και σταδιακά ανέβηκαν, με τον ανταγωνισμό να κορυφώνεται όταν το ποσό ξεπέρασε τα 1.000 ευρώ.

Τελικά, η Άννα Μαρία ήταν εκείνη που επέμεινε περισσότερο, καταθέτοντας προσφορά 1.800 ευρώ. Οι δύο πωλητές αποδέχτηκαν την πρότασή της, παρότι απείχε από τα 2.500 ευρώ που είχαν αρχικά στο μυαλό τους.

Η συμφωνία έφερε χαμόγελα και στις δύο πλευρές, με τον Σαμουέλ να δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενος για την εξέλιξη. Όπως σχολίασαν και οι υπόλοιποι αγοραστές, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα ευγενική προσφορά, που άφησε όλους ικανοποιημένους.

Η εμπειρία, πάντως, δεν τελείωσε μόνο με την πώληση. Πατέρας και γιος αποχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκπομπή, ενώ οι αγοραστές συνέχισαν τα πειράγματα, με τον Άλεξ να επιστρατεύει μέχρι και… μεσαιωνικές μεταμφιέσεις για να συνοδεύσει το ιδιαίτερο μουσικό όργανο!

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