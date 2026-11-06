Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Ακυρώσαμε τις NAVTEX Αθήνας και Λευκωσίας για το καλώδιο»

«Δεν έχει υποβληθεί στη χώρα μας αίτημα άδειας»

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (6/11/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το τουρκικό ΥΠΕΞ ακύρωσε τις NAVTEX που εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος για πόντιση καλωδίου στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Η Τουρκία χαρακτηρίζει τις εργασίες παράνομες και χωρίς άδεια στην υφαλοκρηπίδα της.
  • Αναφέρει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξασφάλισης τουρκικής συναίνεσης για τις εργασίες.
  • Επικαλείται τα όρια που έχει καταθέσει στον ΟΗΕ από 18 Μαρτίου 2020.
  • Δηλώνει αποφασισμένη να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι ακυρώνει τις NAVTEX που εξέδωσαν η Ελλάδα και η Κύπρος σχετικά με τις εργασίες πόντισης καλωδίου από γαλλικό πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX

Στην ανακοίνωσή του, η Άγκυρα χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες εργασίες παράνομη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη άδεια σε περιοχή που θεωρεί μέρος της υφαλοκρηπίδας της. Παράλληλα, επικαλείται τα όρια που έχει μονομερώς καταθέσει στον ΟΗΕ από τις 18 Μαρτίου 2020, ενώ επισημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξασφάλισης της τουρκικής συναίνεσης για τις προγραμματισμένες εργασίες στην επίμαχη περιοχή.

Anti – NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για την ελληνική NAVTEX

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών:

«Έγινε γνωστό ότι πλοίο υπό γαλλική σημαία αποπειράθηκε να πραγματοποιήσει θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες χωρίς άδεια, με σκοπό την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου, εντός της υφαλοκρηπίδας μας, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020.

Οι μη εξουσιοδοτημένες αναγγελίες προς ναυτιλλομένους που εκδόθηκαν για τον σκοπό αυτό από την Ελλάδα και την Κύπρο ακυρώθηκαν από τη χώρα μας.

Για το τμήμα των δραστηριοτήτων που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το εν λόγω πλοίο και το οποίο εμπίπτει στα όρια της υφαλοκρηπίδας μας, δεν έχει υποβληθεί στη χώρα μας αίτημα άδειας, σύμφωνα με τους εθιμικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο είναι απόλυτη και θα συνεχίσουμε να υιοθετούμε στην περιοχή μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό».

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