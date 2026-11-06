Νέα Φιλαδέλφεια: Βρέφος Γεννήθηκε Σε Σπίτι Και Πέθανε

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον θάνατο νεογέννητου βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο κατέληξε μόλις πέντε ώρες μετά τη γέννησή του. Το μωρό γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό στο σπίτι της οικογένειας, παρουσία μαίας, ωστόσο οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από τη στιγμή του τοκετού μέχρι τη διακομιδή του βρέφους στο νοσοκομείο, εξετάζοντας τις ενέργειες της μαίας και των γονέων, καθώς και το ιατρικό ιστορικό της μητέρας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο τοκετός πραγματοποιήθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα. Αμέσως μετά τη γέννησή του, το νεογέννητο φέρεται να παρουσίασε αναπνευστική δυσχέρεια, καθώς δεν ανέπνεε κανονικά. Στη συνέχεια, ωστόσο, εμφάνισε σημάδια ζωής, ενώ η μητέρα το θήλασε.

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