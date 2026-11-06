Νέα Φιλαδέλφεια: Βρέφος γεννήθηκε σε σπίτι και πέθανε πέντε ώρες μετά

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Νέα Φιλαδέλφεια: Βρέφος γεννήθηκε σε σπίτι και πέθανε πέντε ώρες μετά
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pixabay
Νέα Φιλαδέλφεια: Βρέφος Γεννήθηκε Σε Σπίτι Και Πέθανε
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεογέννητο βρέφος πέθανε πέντε ώρες μετά τη γέννησή του στη Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Ο τοκετός έγινε στο σπίτι με παρουσία μαίας, αλλά οι συνθήκες θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Αστυνομική έρευνα σε εξέλιξη για τις ενέργειες της μαίας και των γονέων.
  • Το μωρό παρουσίασε αναπνευστική δυσχέρεια αμέσως μετά τη γέννηση, αλλά εμφάνισε σημάδια ζωής αργότερα.
  • Η γέννηση πραγματοποιήθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον θάνατο νεογέννητου βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο κατέληξε μόλις πέντε ώρες μετά τη γέννησή του. Το μωρό γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό στο σπίτι της οικογένειας, παρουσία μαίας, ωστόσο οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από τη στιγμή του τοκετού μέχρι τη διακομιδή του βρέφους στο νοσοκομείο, εξετάζοντας τις ενέργειες της μαίας και των γονέων, καθώς και το ιατρικό ιστορικό της μητέρας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο τοκετός πραγματοποιήθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα. Αμέσως μετά τη γέννησή του, το νεογέννητο φέρεται να παρουσίασε αναπνευστική δυσχέρεια, καθώς δεν ανέπνεε κανονικά. Στη συνέχεια, ωστόσο, εμφάνισε σημάδια ζωής, ενώ η μητέρα το θήλασε.

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