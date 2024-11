Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα!

Σήμερα, Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τιμούμε τη μνήμη των Αγίου Αθηνοδώρου και Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή.

Οι Άγιοι 33 Μάρτυρες «οι εν Μελιτινή» μαρτύρησαν στη Μελιτινή της Μικράς Ασίας (σημερινή Μαλάτια Τουρκίας) για τη χριστιανική τους πίστη επί Διοκλητιανού (284-305) και Μαξιμίνου (286-305).

Τα ονόματά τους: Ιέρων, Αθανάσιος, Ανίκητος, Βάραχος, Βοστρύκιος, Γιγάντιος, Διόδοτος, Δουκίτιος, Δωρόθεος, Επιφάνιος, Ευγένιος, Ευτύχιος, Ησύχιος, Θεαγένης, Θεμέλιος, Θεόδοτος, Θεόδουλος, Θεόδωρος, Θεόφιλος, Ιέρων, Ιλάριος, Καλλίμαχος, Καλλίνικος, Καστρίκιος, Κλαυδιανός, Λογγίνος, Μάμας, Μαξιμιανός, Νίκανδρος, Νίκων, Ξάντικος, Ουαλέριος καί Ουΐκτωρ.

Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 7 Νοεμβρίου.

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης

Αθηνοδώρα

Ερνέστος

Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα

Θεαγένης, Θεαγένιος

Θεαγενεία, Θεαγενία

Θεμέλη, Θεμελίνα

Θεμέλιος

Ανατολή ήλιου: 06:57

Δύση ήλιου: 17:20

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 22 λεπτά

Σελήνη 5.5 ημερών

Διεθνής Ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού

Η πρώτη Πέμπτη του Νοεμβρίου (7 Νοεμβρίου 2024) έχει ανακηρυχτεί ως Διεθνής Ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού (International day against violence and bullying at school including cyberbullying) με απόφαση της γενικής συνέλευσης της UNESCO.

Με την απόφασή τους αυτή τα κράτη-μέλη του διεθνούς οργανισμού αναγνωρίζουν ότι η ενδοσχολική βία σε όλες τις μορφές της αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων στην εκπαίδευση, την υγεία και την ευημερία. Έχει επίσης ως στόχο να επιστήσει την προσοχή των μαθητών, των γονέων, των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, των εκπαιδευτικών αρχών, αλλά και της βιομηχανίας της τεχνολογίας στην πρόληψη της διαδικτυακής βίας, που αποτελεί εμπόδιο στην ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών και της νεολαίας.

Το θέμα της Διεθνούς Ημέρας κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού για το 2022 είναι «ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας» και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για όλους τους μαθητές μέσα στο σχολείο. Οι δάσκαλοι βρίσκονται στην καρδιά της λύσης και πρέπει να αισθάνονται δυνατοί, ικανοί και έτοιμοι να δράσουν. Ωστόσο, απαιτείται επειγόντως περισσότερη εκπαίδευση και ισχυρότερη υποστήριξη από το σχολείο και όχι μόνο.

Η σχολική βία μπορεί να είναι καταστροφική. Τα παιδιά και οι νέοι που επηρεάζονται μπορεί να δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στην τάξη, να χάσουν μαθήματα ή να εγκαταλείψουν εντελώς το σχολείο. Η ατμόσφαιρα του άγχους, του φόβου και της ανασφάλειας είναι ασυμβίβαστη με τη μάθηση και υπονομεύει την ποιότητα της μάθησης για όλους.

