Νέα αναφορά στον γάμο έκανε η Φαίη Σκορδά το πρωί του Σαββάτου μέσα από την εκπομπή της, όταν η συζήτηση στο πλατό στράφηκε στα προσωπικά της κι ειδικά στη σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η αφορμή δόθηκε μετά την προβολή της συνέντευξης του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, γνωστού ως «Τσολιά», όταν ο Άρης Καβατζίκης επανέφερε το θέμα του γάμου της παρουσιάστριας.

«Δε θα του απαντήσεις σε αυτό που σε ρώτησε; Ρώτησε αν έχουμε κανένα νέο. Καλοκαίρι ακούω, λέει», ανέφερε ο Άρης Καβατζίκης.

Η απάντηση της Φαίης Σκορδά για τον γάμο

Η Φαίη Σκορδά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, περιορίστηκε όμως σε μια φράση που κράτησε ανοιχτή τη συζήτηση για τον χρόνο του μυστηρίου. «Μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε καλά, να κάνω και τον σταυρό μου με όλα αυτά που γίνονται», απάντησε.

Λίγο αργότερα, ο Άρης Καβατζίκης αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί σχετική ερώτηση και εκτός αέρα, από πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου.

«Έχουμε βρει κι εμείς τον μπελά μας. Εγώ χθες ήμουν με ένα ζευγάρι φίλων ηθοποιών και με πολλή χαρά με ρώτησαν, όχι με διάθεση κουτσομπολιού. Ήμουν με τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηνά Μαξίμου και μου είπαν πόσο χαίρονται για σένα, και ρώτησαν πότε θα παντρευτείς. Τους είπα ότι θα τους τα πεις όταν έρθουν στην εκπομπή».

Η παρουσιάστρια επανήλθε χωρίς να μεταβάλει όσα είχε ήδη πει και αρκέστηκε στη σύντομη φράση: «Μέχρι το καλοκαίρι».

Τι είναι γνωστό για τον γάμο με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τον οποίο διατηρεί σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη να αποφεύγει τη δημοσιότητα, κάτι που η παρουσιάστρια έχει καταστήσει σαφές ότι σέβεται.

Το τελευταίο διάστημα, πάντως, η Φαίη Σκορδά έχει μιλήσει πιο ανοιχτά για τη σχέση τους. Σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι συγκατοικούν εδώ και ενάμιση χρόνο, ενώ είχε εξηγήσει ότι η απόφαση για γάμο προέκυψε μέσα από την κοινή τους καθημερινότητα.

Η επιθυμία για θρησκευτικό γάμο

Όπως έχει γίνει γνωστό από όσα έχει αναφέρει η ίδια, ο γάμος είχε αρχικά προγραμματιστεί για τα τέλη Αυγούστου. Ωστόσο, οι επαγγελματικές και προσωπικές της υποχρεώσεις δεν της επέτρεψαν να ασχοληθεί με την προετοιμασία με τον τρόπο που ήθελε.

Η επιθυμία της παρουσιάστριας είναι να γίνει θρησκευτικός γάμος σε πολύ στενό κύκλο και στη συνέχεια να ακολουθήσει γιορτή με αγαπημένους φίλους.

Με βάση όσα έχει δηλώσει, το μυστήριο τοποθετείται χρονικά την άνοιξη του 2027, πριν από το καλοκαίρι.

Η πρώτη κοινή εμφάνιση του ζευγαριού

Η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση της Φαίης Σκορδά και του Αλέξανδρου Αθανασιάδη πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο σε εκδήλωση του Make-A-Wish Ελλάδος.

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της αρχιτεκτονικής και παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλογή που το ζευγάρι διατηρεί σταθερά και στη δημόσια παρουσία του.