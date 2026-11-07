LINGO - Νίκος Μουτσινάς σε παίκτες: «Τώρα θα τσακωθείτε; Αυτήν τη στιγμή;»

Κάθε σαββατοκύριακο στις 18:25 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το LINGO με τον Νίκο Μουτσινά προβάλλεται το Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:25 στο Star.
  • Τρεις ομάδες συμμετέχουν σε κάθε επεισόδιο, με έμφαση στην ταχύτητα, παρατηρητικότητα και στρατηγική.
  • Οι παίκτες αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες συγγενικές σχέσεις και ιστορίες, όπως αδέλφια από διαφορετικούς γονείς και κουμπάρες.
  • Ο ανταγωνισμός είναι έντονος, με κάθε σωστή απάντηση να μετράει για το χρηματικό έπαθλο.
  • Το παιχνίδι περιλαμβάνει ανατροπές και απαιτητικές λέξεις, κρατώντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Το LINGO, το γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων με τον Νίκο Μουτσινά, δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 18:25, στο Star!

Τρεις ομάδες σε κάθε επεισόδιο, δεκάδες λέξεις που περιμένουν να αποκαλυφθούν, χρόνος που πιέζει και αναμετρήσεις που κρύβουν εκπλήξεις! 

Ταχύτητα, παρατηρητικότητα, στρατηγική και φυσικά χιούμορ συνθέτουν ένα παιχνίδι όπου μια λέξη μπορεί να αλλάξει τα πάντα την τελευταία στιγμή! 

LINGO - Νίκος Μουτσινάς σε παίκτες: «Τώρα θα τσακωθείτε; Αυτήν τη στιγμή;»

Σάββατο 7 Νοεμβρίου   
Ο Νίκος Μουτσινάς υποδέχεται τις τρεις δυάδες παικτών και προσπαθεί να βγάλει άκρη με τις συγγενικές σχέσεις, τις φιλίες και τις απίθανες ιστορίες τους!
Ο Σπύρος και η Γιάννα δηλώνουν πως είναι αδέλφια, από… διαφορετικό πατέρα και διαφορετική μάνα! Όχι, δεν πρόκειται για οικογενειακό δράμα, αλλά για δύο πολύ καλούς φίλους που είναι σαν αδέλφια. 
Βέβαια, όπως αποκαλύπτουν, κανείς δεν αντέχει πάνω από δύο λεπτά μαζί τους!
Η Σοφία και η Σωτηρία είναι κουνιάδα και νύφη, αλλά και κουμπάρες, καθώς η Σωτηρία έχει βαφτίσει το τέταρτο παιδί της Σοφίας! Ο Νίκος Μουτσινάς προσπαθεί να… ξεμπλέξει το κουβάρι των συγγενικών σχέσεων και όταν μαθαίνει ότι η Σοφία έχει συνολικά έξι παιδιά, με το μεγαλύτερο να είναι 18 ετών και το μικρότερο μόλις 19 μηνών, δεν κρύβει την έκπληξή του και… την ταραχή του!
Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα για τη σχέση της Αγγελικής και του Παναγιώτη. Είναι συνάδελφοι και έρχονται αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τη νίκη!

LINGO - Νίκος Μουτσινάς σε παίκτες: «Τώρα θα τσακωθείτε; Αυτήν τη στιγμή;»

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 
Ο Γιώργος και η Νεκταρία είναι ζευγάρι εδώ και δυόμισι χρόνια και έρχονται στο LINGO αποφασισμένοι να κερδίσουν τα χρήματα που χρειάζονται για να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να συγκατοικήσουν!
Η Ναταλία και η Παυλίνα είναι κουνιάδα και νύφη, με τον Νίκο Μουτσινά να πέφτει έξω στην προσπάθειά του να μαντέψει τη συγγενική τους σχέση και την Παυλίνα να αποκαλύπτει πως η Ναταλία είναι ο λόγος που παντρεύτηκε τον αδελφό της!
Η Νάντια και ο Γιάννης είναι ζευγάρι με μεγάλη κοινή πορεία, καθώς μετρούν 18 χρόνια σχέσης και 11 χρόνια γάμου!

LINGO - Νίκος Μουτσινάς σε παίκτες: «Τώρα θα τσακωθείτε; Αυτήν τη στιγμή;»

Οι παίκτες μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι, οι λέξεις γίνονται όλο και πιο απαιτητικές και οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη. Κάθε σωστή απάντηση μετράει, κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο 
και το χρηματικό έπαθλο ανεβάζει τον ανταγωνισμό!

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό και πόσα χρήματα θα κερδίσουν;

LINGO, εκεί όπου οι λέξεις έχουν ξεχωριστή σημασία!

Δείτε όλα τα επεισόδια του LINGO

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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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