Ο V.O.L.T Leader επιστρέφει δυναμικά με το νέο rap single «Δε με νοιάζει»

Το νέο του τραγούδι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.26 , 23:39 Ζούλιας για Μαζωνάκη: «Θα είχε την ευκαιρία να αλλάξει αλλά το στερήθηκε»
06.11.26 , 23:10 1% Club: Έξι φιναλίστ στον μεγάλο τελικό – Ποιος θα βρει τη λύση;
06.11.26 , 22:52 Έρευνες Για Το Αν Βρίσκεται Κράτος Πίσω Από Τις Απειλές Σε Πτήσεις
06.11.26 , 22:49 Νέα Φιλαδέλφεια: Βρέφος γεννήθηκε σε σπίτι και πέθανε πέντε ώρες μετά
06.11.26 , 22:40 Γυμνάσιο Υμηττού: Παράθυρο Φεγγίτη Έπεσε & Τραυμάτισε Μαθητή
06.11.26 , 22:25 Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Ακυρώσαμε τις NAVTEX Αθήνας και Λευκωσίας για το καλώδιο»
06.11.26 , 22:13 1% Club: Η ερώτηση με τα «μπαρ» που μπέρδεψε τους παίκτες
06.11.26 , 22:05 Καρκινοπαθής θύμα της ΜΚΟ μιλά για πρώτη φορά στο Star: «Υπάρχει Θεία Δίκη»
06.11.26 , 21:59 Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Σφοδρές αντιδράσεις σε 26 δήμους
06.11.26 , 21:36 Κλήρωση Eurojackpot 6/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 44.000.000 ευρώ
06.11.26 , 21:29 1% Club: Η Χριστίνα Αλεξανιάν και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στο παιχνίδι!
06.11.26 , 21:16 Πυροβολισμοί στον Κολωνό: Ένας άνδρας βρέθηκε τραυματισμένος σε αυτοκίνητο
06.11.26 , 21:10 Anti – NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για την ελληνική NAVTEX
06.11.26 , 21:01 Πιερίδη: Η φωτογραφία με τον ορό που ανησύχησε τους followers της
06.11.26 , 20:50 Εκδόθηκε η NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου για το καλώδιο GSI
«Μάνα Μητέρα Μαμά»: Πλήθος κόσμου στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης
Χώρισαν Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
Σάκης Ρουβάς σε Κατερίνα Καινούργιου: «Μήπως πρέπει να ξαναγνωριστούμε;»
Βασάλος για δώρο Σπαλιάρα: «Να βγάλει τα “καβούρια” από τις τσέπες»
Ασφαλιστική κάλυψη παιδιών: Τι αλλάζει μετά τα 18
Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αλλαγή με τις πληρωμές στους συνταξιούχους
Φάνηκε το βρακάκι της Ελένης Μενεγάκη
«Αστακός» το Ελ. Βενιζέλος: Τι αποκαλύπτουν στελέχη ασφαλείας στο STAR
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο V.O.L.T Leader επιστρέφει με το νέο rap single «Δεν Με Νοιάζει» από την ADF Records.
  • Το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από προσωπικές εμπειρίες και καθημερινές καταστάσεις.
  • Η μουσική παραγωγή είναι του Mody El Mago και το τραγούδι συνοδεύεται από video clip στο YouTube.
  • Στο video clip συμμετέχουν γνωστά πρόσωπα από την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του Αιγάλεω.
  • Το «Δεν Με Νοιάζει» συνδυάζει βιωματικό rap με την ενέργεια της ανεξάρτητης ελληνικής Hip-Hop σκηνής.

Δυναμικό come back στη δισκογραφία κάνει ο Παρείσακτος V.O.L.T Leader, ο οποίος μας παρουσιάζει το νέο rap single του, που κυκλοφορεί από την ADF Records.

Το νέο τραγούδι του γνωστού καλλιτέχνη έχει τίτλο «Δεν Με Νοιάζει» (Δ.Μ.Ν.) και πρόκειται για ένα βιωματικό κομμάτι εμπνευσμένο από προσωπικές εμπειρίες, ανθρώπινες σχέσεις και καταστάσεις της καθημερινότητας.

Ο V.O.L.T Leader επιστρέφει δυναμικά με το νέο rap single «Δε με νοιάζει»

Τη μουσική παραγωγή υπογράφει ο Mody El Mago, ενώ το τραγούδι κυκλοφορεί στο Spotify, συνοδευόμενο από video clip στο YouTube, μέσα από την ADF Records.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το video clip, στο οποίο συμμετέχουν φίλοι και συνεργάτες του συγκροτήματος Όριο Μηδέν, αλλά και πρόσωπα με παρουσία στην κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή του Αιγάλεω.

Ανάμεσά τους ο δημοτικός σύμβουλος Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, εγγονός του πρώην δημάρχου της πόλης, ο Γιώργος Ζαμπέτας (G-Zeus), εγγονός του σπουδαίου λαϊκού δημιουργού Γιώργου Ζαμπέτα και του Λούκα Νταράλα, καθώς και ο πρωταθλητής πυγμαχίας και ραδιοφωνικός παραγωγός Βαγγέλης Ζωγράφος, γιος του εφευρέτη Πέτρου Ζωγράφου.

Τη βιντεοσκόπηση ανέλαβε ο Στέφανος Κοπανακης (Steven), με προηγούμενη παρουσία στον χώρο της μουσικής παραγωγής και συνεργασία με τον Akyla, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη φετινή Eurovision. Το μοντάζ του video clip επιμελήθηκε ο St4k, ενώ τα backstage πλάνα ο T-Wizard.

Ο V.O.L.T Leader επιστρέφει δυναμικά με το νέο rap single «Δε με νοιάζει»

Το «Δεν Με Νοιάζει» αποτελεί μια προσωπική δήλωση του Παρείσακτου V.O.L.T Leader, συνδυάζοντας το βιωματικό rap με την ενέργεια και τις σχέσεις μιας παρέας που συνδέεται διαχρονικά με την ανεξάρτητη ελληνική Hip-Hop σκηνή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΣ V.O.L.T LEADER
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βασίλης Ζούλιας - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Ζούλιας για Μαζωνάκη: «Θα είχε την ευκαιρία να αλλάξει αλλά το στερήθηκε»
Μαριάντα Πιερίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Πιερίδη: Η φωτογραφία με τον ορό που ανησύχησε τους followers της
Γιώργος Λιβάνης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον χωρισμό
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Λιβάνης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον χωρισμό
Τσαλίκης: «Δε Με Ενδιαφέρουν Τα Χρήματα»
Celebrities & Gossip Νεα
«Δε με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν πάω ποτέ να δουλέψω για τα λεφτά»
Βινς Νιλ - Mötley Crüe: Συνελήφθη η σύντροφός του
Celebrities & Gossip Νεα
Βινς Νιλ - Mötley Crüe: Συνελήφθη η σύντροφός του για ενδοοικογενειακή βία
Βασάλος Σε Σπαλιάρα: «Να βγάλει Τα Καβούρια Από Τις Τσέπες»
Celebrities & Gossip Νεα
Βασάλος για δώρο Σπαλιάρα: «Να βγάλει τα “καβούρια” από τις τσέπες»
Ριάνα: Έγινε Σέξι Χριστουγεννιάτικο Δώρο Για Τους Followers
Celebrities & Gossip Νεα
Ριάνα: Έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της
Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης
Celebrities & Gossip Νεα
Χώρισαν Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή ανακοίνωση για τον χωρισμό
Good Job Nicky: Το κειμήλιο Από τον Β’ Παγκόσμιο
Celebrities & Gossip Νεα
Good Job Nicky: Το κειμήλιο της Louis Vuitton από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top