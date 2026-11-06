Δυναμικό come back στη δισκογραφία κάνει ο Παρείσακτος V.O.L.T Leader, ο οποίος μας παρουσιάζει το νέο rap single του, που κυκλοφορεί από την ADF Records.

Το νέο τραγούδι του γνωστού καλλιτέχνη έχει τίτλο «Δεν Με Νοιάζει» (Δ.Μ.Ν.) και πρόκειται για ένα βιωματικό κομμάτι εμπνευσμένο από προσωπικές εμπειρίες, ανθρώπινες σχέσεις και καταστάσεις της καθημερινότητας.

Τη μουσική παραγωγή υπογράφει ο Mody El Mago, ενώ το τραγούδι κυκλοφορεί στο Spotify, συνοδευόμενο από video clip στο YouTube, μέσα από την ADF Records.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το video clip, στο οποίο συμμετέχουν φίλοι και συνεργάτες του συγκροτήματος Όριο Μηδέν, αλλά και πρόσωπα με παρουσία στην κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή του Αιγάλεω.

Ανάμεσά τους ο δημοτικός σύμβουλος Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, εγγονός του πρώην δημάρχου της πόλης, ο Γιώργος Ζαμπέτας (G-Zeus), εγγονός του σπουδαίου λαϊκού δημιουργού Γιώργου Ζαμπέτα και του Λούκα Νταράλα, καθώς και ο πρωταθλητής πυγμαχίας και ραδιοφωνικός παραγωγός Βαγγέλης Ζωγράφος, γιος του εφευρέτη Πέτρου Ζωγράφου.

Τη βιντεοσκόπηση ανέλαβε ο Στέφανος Κοπανακης (Steven), με προηγούμενη παρουσία στον χώρο της μουσικής παραγωγής και συνεργασία με τον Akyla, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη φετινή Eurovision. Το μοντάζ του video clip επιμελήθηκε ο St4k, ενώ τα backstage πλάνα ο T-Wizard.

Το «Δεν Με Νοιάζει» αποτελεί μια προσωπική δήλωση του Παρείσακτου V.O.L.T Leader, συνδυάζοντας το βιωματικό rap με την ενέργεια και τις σχέσεις μιας παρέας που συνδέεται διαχρονικά με την ανεξάρτητη ελληνική Hip-Hop σκηνή.