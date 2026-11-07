Εισβολή σε καφετέρια καταγράφηκε στη Λάρισα το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, με άγνωστα άτομα να προκαλούν φθορές τόσο στο κατάστημα όσο και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην πλατεία Σκίπη. Οι δράστες απομακρύνθηκαν πριν από την άφιξη της Αστυνομίας, ενώ οι συνθήκες του επεισοδίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το όχημα ανήκει σε πρόσωπο που συνδέεται με την επιχείρηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ούτε ο ακριβής αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν ούτε το πλήρες μέγεθος των φθορών.

Η έρευνα της Αστυνομίας για τα κίνητρα

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πλατεία Σκίπη, τα άτομα που ενεπλάκησαν είχαν ήδη φύγει από το σημείο. Η Αστυνομία εξετάζει τα δεδομένα της υπόθεσης και επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα κίνητρα της επίθεσης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο βασικά ενδεχόμενα: προσωπικές διαφορές και πιθανή σύνδεση με απαιτήσεις για παροχή «προστασίας». Πρόκειται για κατεύθυνση που αξιολογείται στο πλαίσιο της προανακριτικής διερεύνησης, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών.

Τι έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα

Το επιβεβαιωμένο μέρος της υπόθεσης είναι ότι σημειώθηκε εισβολή στην καφετέρια, προκλήθηκαν φθορές στο κατάστημα και σε ένα αυτοκίνητο και οι δράστες είχαν αποχωρήσει πριν από την αστυνομική παρέμβαση.

Παραμένει ανοιχτό αν το χτύπημα είχε στοχευμένο χαρακτήρα, ποιοι συμμετείχαν και ποια ήταν η αφορμή του επεισοδίου. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα φωτίσουν τόσο τη διαδρομή διαφυγής των εμπλεκομένων όσο και το υπόβαθρο της επίθεσης.