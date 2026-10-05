Λάρισα: «Σωθήκαμε από θαύμα» - Νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου

Με εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο ο πατέρας του ιδιοκτήτη κι ο πελάτης

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (5/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Λάρισα σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε συνεργείο υγραερίου, προκαλώντας πυρκαγιά.
  • Τρεις άνθρωποι, μεταξύ τους ο ιδιοκτήτης, υπέστησαν εγκαύματα αλλά κατάφεραν να σωθούν.
  • Ο ιδιοκτήτης νοσηλεύεται στη χειρουργική μονάδα με σοβαρότερα εγκαύματα.
  • Η πυροσβεστική έσβησε τη φωτιά πριν επεκταθεί σε γειτονικό σπίτι.
  • Ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης, με ανησυχία για την ασφάλεια του κτιρίου.

Στη Λάρισα σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά σε συνεργείο που εξειδικεύεται σε αυτοκίνητα με υγραέριο. Μέσα στην επιχείρηση βρίσκονταν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα. Κατάφεραν όμως να γλιτώσουν βγαίνοντας μέσα από τις φλόγες. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και η ανταποκρίτριά του, Δήμητρα Τζιότζιου εξασφάλισαν πληροφορίες για την κατάσταση υγείας των τραυματιων.

Οι τρεις τραυματίες δεν πιστεύουν ακόμη ότι βγήκαν ζωντανοί από τα αποκαΐδια του συνεργείου. Τα γρήγορα αντανακλαστικά τους, λένε, ήταν που τους έσωσαν από τα χειρότερα. Βγήκαν έξω πριν ξεσπάσει η φωτιά και ακολουθήσουν οι απανωτές εκρήξεις. Ο πατέρας του ιδιοκτήτη και ο πελάτης έχουν εγκαύματα στα χέρια και στο πρόσωπο, όχι όμως τόσο σοβαρά για να χρειαστεί να νοσηλευτούν. 

Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης

Λάρισα: «Σωθήκαμε από θαύμα» - Νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου

Ο ιδιοκτήτης θα παραμείνει στη χειρουργική μονάδα καθώς τα εγκαύματα σε χέρια και στο ένα του πόδι είναι πιο βαριά και χρειάζονται φροντίδα.

Η πυροσβεστική και η αστυνομία ερευνούν τα αίτια της έκρηξης, ωστόσο ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι πάνω από το συνεργείο με τις φιάλες αερίου υπάρχει σπίτι το οποίο νοικιάζει οικογένεια. Ευτυχώς η πυροσβεστική πρόλαβε να σβήσει τη φωτιά πριν επεκταθεί στον πρώτο όροφο του κτιρίου. 

 

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